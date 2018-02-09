Офицер, избивший подростка из-за снежка, ушел от наказания

Гарнизонный военный суд признал офицера Андрея Зайцева виновным в избиении подростка, но ответственности военный не понесет. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Наказания военный избежал благодаря статье 2.5 КоАП, по которой за большинство административных правонарушений военные несут лишь дисциплинарную ответственность. Так как виновного привлечь к административной ответственности невозможно, суд направит материалы дела командованию Зайцева для назначения дисциплинарного наказания.

Инцидент произошел в январе 2017 года в Петропавловске-Камчатском. Семиклассники на улице играли в снежки, один из них случайно попал в проезжающий мимо внедорожник. Из автомобиля вышел мужчина в военной форме, перед которым школьники извинились. В ответ офицер выругался, стал бросать в несовершеннолетних куски льда, подошел к одному из школьников, разбил ему нос и передний зуб, бросил в сугроб, а после сел за руль и уехал.

Сам Зайцев вину отрицает. По его словам, мальчик попытался убежать, упал и ударился лицом о снег, и так получил повреждения. На подполковника было заведено уголовное дело, но вскоре его прекратили из-за "отсутствия состава преступления". После этого было начато административное производство.

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