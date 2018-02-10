В Томске полиция пришла в штаб Навального изымать листовки

В Томский штаб оппозиционера Алексея Навального в субботу пришли полицейские. Сотрудники центра по противодействию экстремизму проверяют находящуюся в офисе печатную продукцию, сообщает сайт “Сибирь.Реалии” со ссылкой на руководителя штаба Ксению Фадееву.

Полицейские утверждают, что им поступило заявление о якобы хранящейся в штабе экстремистской литературе, пояснила Фадеева.

Сотрудники ведомства перебрали все пачки с агитационными материалами и заявили, что намерены их изъять. Большая часть буклетов связана с забастовкой избирателей и призывами не участвовать в выборах президента России 18 марта.

По словам Ксении Фадеевой, сотрудники МВД пришли во время тренинга для наблюдателей, который проводит штаб совместно с движением в защиту прав избирателей “Голос”. Время и место мероприятия анонсировалось заранее в интернете. Несмотря на визит полицейских, обучение удалось продолжить.

Накануне полиция пришла в штабы Навального во Владивостоке и в Новосибирске. В первом случае им не удалось попасть внутрь, а во втором они изъяли новую партию листовок. Свои действия сотрудники МВД объяснили решением Центризбиркома о признании печатных материалов незаконной агитацией.