В Пензе арестованные антифашисты пожаловались на пытки в СИЗО

В Пензе арестованные антифашисты Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев пожаловались на пытки со стороны сотрудников ФСБ. Задержанные рассказали, что их пытали электричеством и избивали, сообщает "Медиазона".

По словам Шакурского и Пчелинцева, сотрудники ФСБ пытали их током с целью получить признательные показания. Антифа-активисты не выдержали издевательств и "сознались" в организации террористического сообщества. Арестованные также пожаловались на то, что во время допросов на них оказывается психологическое давление. По словам Пчелинцева, он пытался покончить с собой из-за жестоких пыток.

Ранее в Санкт-Петербурге были арестованы антифашисты Игорь Шишкин и Виктор Филинков. По версии следствия, антифа-активисты создали некую группу, целью которой якобы была "террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма". Филинков сообщил о том, что его неоднократно пытали сотрудники ФСБ.