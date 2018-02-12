Завершено расследование нападения на журналистку Татьяну Фельгенгауэр

Завершено расследование нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Бадамшин. Нападавшему – Борису Грицу – предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье "Покушение на убийство".

23 октября прошлого года Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ранил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. После задержания Гриц заявлял, что журналистка "изводила его телепатически". Позднее у него выявили параноидную шизофрению.

Фельгенгауэр считает, что Борис Гриц только притворяется сумасшедшим. По ее словам, преступник знал, куда нужно бить ножом, а сам удар "был очень уверенный".