Софья Апфельбаум получила премию Союза театральных деятелей

Директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, находящаяся под домашним арестом по делу "Седьмой студии", удостоилась премии председателя Союза театральных деятелей России Александра Калягина.

Он заявил, что Апфельбаум – "изумительный человек, честный, высокий профессионал", который сейчас "находится в тяжелом состоянии". Ранее Калягин назвал дело "Седьмой студии" признаком "кампании по дискредитации культурной сферы".

Следствие подозревает Апфельбаум в подтасовке документов, благодаря которым "Седьмая студия" получила госконтракт на 214 миллионов рублей. Следователь заявляет, что вину Апфельбаум подтверждают показания бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Сама Апфельбаум обвинения отвергает.

По делу "Седьмой студии" помещен под домашний арест художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников. Его обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных театральной труппе. По этому делу также проходят несколько сотрудников "Седьмой студии" и "Гоголь-центра". Вину они отрицают.