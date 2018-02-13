В соцсетях названо имя еще одного россиянина, погибшего в Сирии

Предана гласности информация о гибели еще одного россиянина в Сирии при боевом столкновении с силами антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В социальной сети Фейсбук на странице организации "Русь триединая" сообщается, что погиб Владимир с позывным "Апостол". Представитель организации Сереей Моисеев пишет, что Владимира, фамилия которого не называется, отговаривали от поездки в Сирию.

Ранее с требованием представить полный отчет о количестве погибших в Сирии россиян выступил Григорий Явлинский.

Кандидат в президенты России напомнил, что все мировые СМИ и многочисленные источники в социальных сетях в последние дни сообщают о множестве погибших российских граждан, воюющих в Сирии – служащих в ЧВК "Вагнер" и других, в результате боестолкновения с силами сирийской оппозиции при поддержке американской авиации и артиллерии. "Вашингтон пост" назвала это событие смертоносным столкновением между российскими и американскими силами.

Во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря об обращении Явлинского, выразил сомнения, что у кандидата в президенты существуют "надежные источники информации" по этому вопросу. "Данными о других россиянах, которые могут находиться в Сирии, мы не располагаем", – заявил представитель Кремля.