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Екатеринбург: суд оставил в силе приговор по делу о суициде солдата

Солдаты срочной службы

Суд в Екатеринбурге оставил без изменений приговор командиру технического отделения роты Егору Сенаторову, после издевательств которого покончил с собой рядовой срочной службы. Сержанту назначили 3 года лишения свободы условно и не запретили служить в армии, сообщает правозащитная организация "Зона права".

Родители погибшего подадут иск к Министерству обороны России и потребуют компенсации морального вреда, заявила адвокат потерпевшей стороны Елена Макарова.

Приговор Сенаторову был вынесен в декабре минувшего года по статье о превышении должностных полномочий. Тогда суд не нашел прямой связи между суицидом и побоями, которые Сенаторов нанес 19-летнему Денису Хамидуллину. "Зона права" сообщала, что сам командир роты извинился перед отцом потерпевшего, а до этого предлагал ему пять тысяч рублей в качестве компенсации.

По данным следствия, в декабре 2016 года сержант потребовал от Хамидуллина рассказать воинский устав наизусть, после чего сначала заставил его отжиматься в противогазе, а затем нанес несколько ударов по голове. 7 марта 2017 года Хамидуллин покончил с собой.

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