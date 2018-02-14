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Археология

Крест предпринимателя. Эфир в 21:05

В эфире основатель издательства «Clever» Александр Альперович и экономист Андрей Мовчан

Согласно социологическим опросам, предпринимательство в России является непопулярной и часто социально неодобряемой профессией: лишь 1-2% людей хотят этим заниматься. Почему так тяжело живется в России предпринимателям, зажатым между хищническим государством и завистливым обществом?

Гости программы - основатель издательства «Clever» Александр Альперович и экономист Андрей Мовчан. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Археология. Будущее", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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