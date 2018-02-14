Крест предпринимателя. Эфир в 21:05

В эфире основатель издательства «Clever» Александр Альперович и экономист Андрей Мовчан
Согласно социологическим опросам, предпринимательство в России является непопулярной и часто социально неодобряемой профессией: лишь 1-2% людей хотят этим заниматься. Почему так тяжело живется в России предпринимателям, зажатым между хищническим государством и завистливым обществом?
Гости программы - основатель издательства «Clever» Александр Альперович и экономист Андрей Мовчан. Эфир в 21:05.
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