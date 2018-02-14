Полиция Израиля рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

Полиция Израиля рекомендует выдвинуть против премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху обвинения в коррупции. В ходе двух расследований правоохранительные органы пришли к выводу, что политик в обмен на покровительство получил от бизнесменов дорогие подарки на сумму более одного миллиона шекелей, сообщает издание Haaretz.

По версии полиции, Нетаньяху также хотел заключить сделку с издателем газеты "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом. В обмен на "положительные" публикации в прессе премьер-министр предлагал изданию помощь в борьбе с основным конкурентом – израильской газетой "Исраэл Хайом".

Сам Беньямин Нетаньяху выступил накануне с обращением к гражданам Израиля и заявил, что не совершил ничего противозаконного.

В начале декабря минувшего года около двадцати тысяч израильтян приняли участие в антикоррупционной демонстрации в Тель-Авиве. Они выразили недовольство законодательством, которое, по их мнению, направлено на защиту Нетаньяху от расследования. Речь идет о законе, который запретит израильской полиции публиковать выводы и вносить рекомендации в прокуратуру по обвинительным актам, связанным с государственными должностными лицами.