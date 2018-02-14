Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект "Стоп Сорос"

Националистическое правительство Венгрии внесло в парламент законодательство, которое позволило бы министру внутренних дел запретить неправительственные организации (НПО), поддерживающие мигрантов и представляющие собой "риск национальной безопасности".

Законопроект, представленный в парламент поздно вечером во вторник, является ключевой частью антимиграционной кампании премьер-министра Виктора Орбана, направленной против финансиста США Джорджа Сороса, чья филантропия направлена на укрепление либеральных и открытых границ в Восточной Европе.

Правительство Венгрии заявило, что законопроект, который также вводит 25-процентный налог на иностранные пожертвования для НПО, поддерживающие миграцию в Венгрии, направлен на предотвращение незаконной иммиграции. Орбан утверждает, что она разрушает европейскую стабильность и частично подпитывается Соросом.

В Венгрии и Польше у власти стоят националистические правительства, которые вошли в конфликт с руководством Европейского союза в Брюсселе своими авторитарными тенденциями, отклоняющимися от стандартов ЕС в отношении демократии и верховенства закона. Однако послание Орбана, отстаивающего христианские ценности и отвергающего мультикультурализм, находит отклик у венгерских избирателей. Возглавляемая им партия ФИДЕС, как ожидается, выиграет третий срок на общих парламентских выборах, которые намечены на 8 апреля.