В Венгрии начато расследование о мошенничестве зятя премьер-министра

В Венгрии прокуратура начала расследование о мошенничестве при получении финансирования проектов от Евросоюза компанией, которую ранее контролировал Иштван Тиборч – зять премьер-министра Виктора Орбана.

В прошлом месяце Европейский орган по борьбе с мошенничеством (OLAF) объявил о расследовании в отношении 35 проектов уличного освещения в Венгрии. Он представил доклад Европейской комиссии и ее судебные рекомендации прокурорам. Ежегодно Венгрия получает триллионы евро для поддержки экономического роста.

ЕС готовится к жестким переговорам с Будапештом по следующему семилетнему плану финансирования. Некоторые государства-члены Евросоюза призывают к сокращению финансирования венгерских проектов.

Правящая партия ФИДЕС Виктора Орбана, находящаяся у власти с 2010 года, согласно прогнозам, будет вновь переизбрана на предстоящих 8 апреля парламентских выборах.