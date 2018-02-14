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Власти Китая разблокировали "ВКонтакте"

Иллюстративное фото

Власти Китая полностью разблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу социальной сети.

Сайт "ВКонтакте", его мобильная версия и приложение для смартфонов начали работать на территории Китая после двух лет блокировки. В пресс-службе компании отметили, что социальная сеть соблюдает законодательство стран в которых работает. Это означает, что любые материалы нарушающие местные законы будут удаляться.

Китайские власти без объяснения причин отключили доступ к "ВКонтакте" в январе 2016 года.

В 2017-м в некоторых регионах Китая заблокировали российскую социальную сеть "Одноклассники". Также на территории страны периодически ограничивают доступ к "Википедии", а социальные сети Twitter и Facebook полностью заблокированы.

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