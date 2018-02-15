РФ и ОАР. Скандалы корейской Олимпиады, которая стала "русской"

России удалось оказаться в центре внимания на двух зимних Олимпиадах подряд. Предыдущая, в 2014 году, как известно, проходила в российском Сочи. На нынешней же, в южнокорейском Пхёнчхане, российская тема – тоже одна из главных, хотя формально РФ на Олимпиаде нет: есть лишь "Олимпийские атлеты из России" (ОАР).

Именно с ними встретился в среду глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Российские СМИ, сообщившие об этом, ссылаются на один источник – бобслеиста Максима Андрианова, присутствовавшего на встрече. По словам Андрианова, Бах объяснил ОАР причины того, почему на игры в Корею не поехала большая группа российских спортсменов: "Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов". По мнению российского бобслеиста, "инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение".

Напомним, что по решению МОК из-за допингового скандала Россия была лишена права присутствовать на Олимпиаде в Пхёнчхане. При этом 169 спортсменов, признанных "чистыми", получили возможность выступить в Южной Корее, но не в качестве членов сборной РФ, а как "Олимпийские атлеты из России", без национальной символики. Однако приглашение в Пхёнчхан не получили и несколько россиян, не замешанных в допинговом скандале. Среди них – шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан (ранее он выступал за Южную Корею), который даже написал в этой связи открытое письмо Томасу Баху.

Ситуацию окончательно запутал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) в швейцарской Лозанне, который удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК и аннулировал их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил. В России это подавалось как доказательство надуманности и ложности всего "допингового досье". МОК подверг CAS резкой критике, но удивительным образом оставил в стороне обстоятельства, подвергающие сомнению объективность по меньшей мере одного из членов Спортивного арбитражного суда. Эти обстоятельства, по мнению Ника Батлера, обозревателя портала Insidethegames, посвященного олимпийским проблемам, далеки от чисто спортивных: "Михаэль Гайстлингер из Австрии, 16 лет проработавший в Международном союзе биатлона, публично критиковал доклад Макларена (экспертный доклад о коррупции и допинговых махинациях в российском спорте. – РС) как "сплетни", а ранее защищал "присоединение" Россией Крыма в 2014 году. Несколько представителей международных федераций зимних видов спорта в частном порядке отзывались о нем как о широко известном стороннике России, объективность суждений которого уже ставилась под сомнение. Почему в таком случае он продолжает работать арбитром?"

Влияние России в олимпийском движении как большой и богатой спортивной державы не следует недооценивать

Обозреватель BBC Sport Алекс Кэпстик отмечает, что половинчатость решения МОК вызывает вопросы. Количество ОАР в Пхёнчане – 169 человек, российская делегация уступает по численности только канадской и американской. "Таких уступок не делалось Кувейту, отстраненному от участия в [летних] Играх в Рио в 2016 году за гораздо меньшее прегрешение – вмешательство правительства в олимпийские дела этой страны. Но Россия – особый случай. Ее влияние в олимпийском движении как большой и богатой спортивной державы не следует недооценивать. Остается размышлять над тем, действовал ли бы МОК точно так же в случае, если бы наказать пришлось Кению, Марокко или Белоруссию – всё это страны с неважной допинговой репутацией".

При этом официально Россия на Играх "не присутствует", что вызывает массу накладок. Дикторы на соревнованиях уже несколько раз оговаривались, объявляя вслед за именами спортсменов "запрещенное" Russia вместо положенного "Olympic athlete from Russia". А на самом сайте МОК произошла путаница – и в списке стран-участниц Олимпиады оказались и Российская Федерация, и ОАР:

МОК эта Олимпиада заставляет нервничать, видимо, не только из-за странной ситуации с представителями России. Британец Адам Пенджилли, член МОК, стал героем скандального происшествия: Пенджилли устроил потасовку с охранником у отеля в Пхёнчхане, где проживал. МОК признал такое поведение неприемлемым и потребовал от британца удалиться с Олимпиады, несмотря на принесенные им извинения. Характерно, что господин Пенджилли в прошлом был известен призывами не пускать российскую делегацию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. В связи с этим в соцсетях раздаются конспирологические вопросы:

Не связана ли реакция МОК с известным призывом г-на Пенджилли не пускать Россию в Рио?

А вот российские и американские скелетонисты, в отличие от Адама Пенджилли, хоть и не подрались, но отказываются общаться друг с другом – что, как отмечает агентство Reuters, "создает напряженную атмосферу у ледовой трассы". Мэтт Антуан (США, бронзовый призер Олимпиады в Сочи): "Верю ли я, что они соревновались честно? Нет, и я об этом не раз заявлял. Так что я не испытываю потребности разговаривать с этими спортсменами". Никита Трегубов (ОАР): "Они ругают нас без всяких доказательств. Не мы это начали. Не я. Так что теперь от них зависит, как наладить здесь нормальную обстановку".

Правда, иногда ситуация с ОАР на Олимпиаде служит и предметом шуток. Вот, например, один из комментариев к неожиданному поражению российских хоккеистов от Словакии:

Впрочем, насколько "русской" бы ни была Олимпиада в Пхёнчхане, от своей сочинской предшественницы она отличается по меньшей мере по одному показателю – финансовому. Если Игры в Сочи обошлись организаторам примерно в $50 млрд, то в Пхёнчхане довольствовались куда более скромными $13 млрд. Первоначальный бюджет был превышен в обоих случаях, но в Сочи это было превышение почти в 6 раз – в 2007 году планировалось израсходовать на Олимпиаду лишь $8,5 млрд. А вот корейцы вышли за пределы изначальной сметы чуть более чем на треть, подсчитал журнал Forbes. Одна из причин – несопоставимые размеры "околоолимпийской" коррупции: по данным издания, из средств, выделенных на подготовку сочинской Олимпиады, не по назначению было потрачено до $30 млрд.

Как отмечает Forbes, Южная Корея совсем не чужда коррупционным скандалам. Но строгий надзор за действиями властей минимизировал коррупционные риски, связанные с Олимпиадой в Пхёнчхане. В прошлом году была отстранена от должности и арестована по обвинению в коррупции президент страны Пак Кын Хе, и нынешняя администрация тоже несвободна от коррупционных дел, по которым выдвигаются всё новые обвинения. Журнал приводит мнение Чон Хи Джуна, профессора кафедры спортивных исследований южнокорейского университета Донг-А, который утверждает, что арест бывшей главы государства "резко повысил доверие жителей страны к проекту Олимпийских игр в Пхёнчхане".