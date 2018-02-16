В Москве в благотворительный фонд "Солидарность" пришла полиция

В Москве в благотворительный фонд "Солидарность" и действующий при нем образовательный центр "Медина" пришли с проверкой сотрудники полиции, ФСБ, прокуратуры и спасательной службы. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Руководитель фонда Лилия Мухамедьярова рассказала, что представители власти требуют от ее сотрудников объяснительных о том, почему они якобы обучают детей основам ислама. Проверяющие отказывается уходить без документов и выпускать людей из здания.

Сама Мухамедьярова подчеркивает, что фонд никого не учит основам ислама. Организация занимается помощью больным детям и сиротам, а также голодающим, инвалидам и пожилым людям. В здании также преподают иностранные языки, передает "Дождь".