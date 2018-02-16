Пхёнчхан: на хоккейном матче развернули баннеры со Сталиным

Российские болельщики развернули баннеры со Сталиным и Путиным на матче олимпийского турнира в Пхёнчхане, в котором хоккеисты из России одержали победу над командой Словении.

​​Снимки опубликованы в Твиттере заместителя главного редактора "Спорт-Экспресс" Дмитрия Симонова. На одном из них виден портрет Иосифа Сталина на фоне триколора, на второй болельщики держат большую фотографию Путина с российскими спортсменами.

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Атлеты из России выступают на играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом из-за допингового скандала. Интернет-пользователи предлагали использовать советскую символику, а в пресс-службе Международного олимпийского комитета заявляли, что это предложение может рассмотреть специальная комиссия. Было ли принято какое-либо официальное решение, неизвестно.

В минувший вторник в Пхенчхане задержали российского болельщика, который пришел на соревнования по сноуборду с флагом СССР и отказался его свернуть.