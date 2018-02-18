Ленин в мифогенной перспективе.

Ленин как герой и негодяй, скандалист и провокатор, трикстер и гений медиа. Смехи брань Ильича. Исторический материализм и политика глазами Ленина. Перформативность текстов Ленина: читать и действовать. Классики марксистской критики ХХ века о бессознательном представлении Ленина о времени (революционная эсхатология). Социальная апатия и общественный цинизм против готовности к революции. Социальное воображение и действие. Атипичность Октября для мировой истории. Претензии большевиков на тотальность: коллективный монстр или сообщество индивидуальных сознаний? Пролетариат, народ, массы в представлении вождя русской революции. Навальный как политик ленинского типа: интернет как коллективный пропагандист, несправедливые власти как объект коллективного гнева, острого общего недовольства и повод для массовых выступлений. Ленин и мораль, Ленин и аффекты масс. Ленин – не “гриб” и не “воин света”, а фигура для аналитического исследования. Советская сакрализация и постмодерная насмешка как устаревшие способы думать о Владимире Ульянове.

Вышел номер философского журнала "Синий диван", посвященный анализу фигуры Ленина

Елена Петровская, философ, антрополог, главный редактор журнала “Синий диван”; Кирилл Корчагин, филолог, критик; Денис Ларионов, критик, исследователь литературы; Даниил Аронсон, сотрудник института философии РАН, преподаватель Шанинки (Московская высшая школа социальных и экономических наук); Олег Аронсон, старший научный сотрудник института философии РАН.

Ведет программу Елена Фанайлова