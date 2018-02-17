Макмастер: обвинения в адрес России "неопровержимы"

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер считает "неопровержимыми" выдвинутые накануне в Соединенных Штатах обвинения в адрес российских граждан во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом он заявил в субботу в Мюнхене на международной конференции по безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступивший в Мюнхене перед Макмастером, заявил об обвинении: "Пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней". Представитель МИД России Мария Захарова ранее выразила удивление обвинением, написав, что 13 российских граждан, которых ФБР подозревает во вмешательстве в президентскую кампанию, вряд ли могли оказать на нее хоть какое-то влияние. Выступая в Мюнхене, Лавров также назвал "мифом" заявления о "глобальной российской угрозе", с которыми накануне там же выступил президент Украины Петр Порошенко.

В обвинительном заключении, подписанным специальным прокурором Робертом Мюллером, говорится, что сотрудники так называемого "Агентства интернет-исследований", выдавая себя за американцев, через соцсети агитировали граждан США, в том числе в поддержку кандидатуры Дональда Трампа. О какой-либо координации их действий со штабом Трампа в обвинении не говорится. Один из обвиненных – Евгений Пригожин, который, как утверждается, финансирует петербургское "Агентство интернет-расследований", известное также как "фабрика троллей".

Президент США Дональд Трамп, который ранее публично высказывал сомнения в российском вмешательстве в выборы, подчеркнул, что российское вмешательство началось еще в 2014 году – задолго до того, как он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Он вновь заявил об отсутствии каких-либо доказательств "сговора" его окружения с российской стороной.