Забытые войны. Ксения Кириллова - о героях "русских весен"

Одним из главных событий прошлой недели стала информация о гибели российских контрактников из «ЧВК Вагнера» в Сирии в результате авиаудара, который нанесли силы коалиции во главе с США. 15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила «предположительную» гибель только пятерых россиян, подчеркнув, что речь идет о «не военнослужащих». При этом агентство Рейтер сообщает, что в Сирии было убито около 300 человек, работающих в связанной с Кремлем российской частной военной фирме.

Несмотря на изначальное замалчивание инцидента в средствах массовой информации и существенное занижение потерь, новости из Сирии, пожалуй, выгодны Кремлю (и, возможно, именно этим объясняется признание Россией самого факта трагедии). Конечно, руководству страны и Министерства обороны не удалось избежать обвинений в «сдаче наших парней», но в целом ситуация вполне уложилась в канву официальной пропаганды, согласно которой именно американцы являются злейшими врагами России.

К тому же информационный шум вокруг «вагнеровцев» помог заглушить другие, гораздо более неприятные для Кремля скандалы, вроде расследования Алексея Навального о похождениях олигарха Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, или о поднятых в США неудобных вопросов о продаже компанией Дональда Трампа в июле 2008 года имения в Палм-Бич российскому российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву. И уж тем более новости о «зверском убийстве проклятыми пиндосами сотен российских ребят» пришлись кстати на фоне выдвинутых спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений в адрес 13 российским граждан во вмешательстве в президентские выборы в США.

«Сирийская карта» все еще успешно разыгрывается кремлевской пропагандой. «Врагами осажденной крепости Россия» выступают уже не отжившие свой пропагандистский век «украинские фашисты», а настоящие воплощения «мирового зла» вроде террористов «Исламского государства» или «ненавистных янки». Именно поэтому погибшим в Сирии военным - точнее, тем счастливцам из их числа, от которых Минобороны не открестилось по конъюнктурным соображениям - еще вручаются посмертно звания Героев России, а их жен пока не принуждают объявлять покойных мужей живыми.

А вот участникам других российских вооруженных конфликтов повезло намного меньше. Недавно на сайте телеканала «Царьград», основанного близким к Кремлю и находящимся под международными санкциями российским олигархом Константином Малофеевым, появилась статья «Донбасс в депрессии». Ее автор Алексей Топоров цитирует «бывшего ополченца» Юрия Чепурных, жалующегося, что в сравнении с почетными похоронами погибшего в Сирии пилота Романа Филиппова, о россиянах, погибших в необъявленной войне с Украиной, не вспоминает никто: «Многие погибнут. Никто не скажет сколько. Погибнут при защите русских людей Донбасса, граничащего с Россией. О них не принято говорить (а тем паче – скорбеть) в официальных СМИ. Ах, да, не на Ближнем Востоке погибли».

«В честь погибших у самых границ государства бойцов не называют улицы, им не ставят памятников, этим людям не дают званий, на их похоронах не проводят многотысячных манифестаций. Вокруг их подвига… существует словно заговор молчания. О них не принято говорить на официальном уровне, как о прокаженных», – вторит автор статьи, Топоров. Далее автор рассуждает: «Всё это жители Донбасса получили за то, что, воодушевленные примером Крыма, хотели присоединиться к России, а получили ЛНР и ДНР с вероятностью превращения в некое ОРДЛО». Условия жизни в этом ОРДЛО Топоров обрисовывает правдиво, а потому безрадостно. «Сегодняшний Донбасс – еще вчера самодостаточный промышленный и шахтерский регион, кормивший, вопреки наветами политиков-западенцев, всю Украину, сегодня представляет довольно жалкое зрелище: шахты частично стоят, частично затоплены, те же немногие, что продолжают работать, платят шахтерам жалкие копейки, аналогичная ситуация и с промышленными предприятиями, которые либо стоят, либо разбомблены, либо разграблены», – признается он.

С «сирийскими героями» власти пока заигрывают, стараясь поддерживать за их счет должный уровень «телевраждебности» с американцами

Обычным людям, чье мнение цитирует автор, «уже все равно, с кем быть», а единственное место, где мужчины могут получать достойную зарплату, по его словам, – это вооруженные силы, куда многие идут именно затем, чтобы банально прокормить семью. «При этом цены на продукты в ЛНР и ДНР практически равны московским, магазины забиты неликвидом с российских баз… Отчасти ситуацию выправляют украинские пенсии в гривнах, которые Киев продолжает хоть с оговорками, но платить местным старикам, а также доставляемые "в одни руки" оттуда продовольственные товары, которые стоят на подконтрольной Украине территории в разы дешевле», – сетует Топоров.

Я регулярно общаюсь с жителями находящихся под контролем сепаратистов районов Донбасса, и они сообщают мне ровно то же самое: про непомерно дорогие и несъедобные продукты, отсутствие работы и адекватного медицинского обслуживания, про бандитизм и «отжим» жилья. Однако то, что хотя бы часть этих фактов признали в СМИ, созданном бывшим куратором донецких полевых командиров, весьма показательно.

Донбасс оказался не единственной территорией, население которой ощутило себя обманутым и брошенным Россией. Похожая участь, только в меньшем масштабе, коснулась сторонников «русского мира» в Крыму. В 2015 году крымчане перечисляли известных предпринимателей, поддерживавших аннексию полуострова, даже лично содействовавшие «самообороне Крыма», а затем заявивших о рейдерских захватах своих предприятий. Среди них – владелец зоопарка «Тайган» Олег Зубков, лидер казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов. В 2016 году о захвате своего предприятия с участием ФСБ рассказал преприниматель Александр Стефанишин, приглашенный в свое время в Крым лично «губернатором» Севастополя Сергеем Меняйло. Наконец, совсем недавно был арестован крымский татарин Фазил Ибраимов, тоже активно поддерживавший российские власти и лично Владимира Путина.

Многие «герои русской весны» оказались в лучшем случае брошенными в нищете и забвении, а в худшем – столкнулись с прямыми репрессиями со стороны боготворимой ими России. Упоминания о тех войнах, в которых они участвовали, почти исчезли с телеэкранов, уступив место новым пропагандистским «сенсациям», а сами войны оставили за собой десятки и даже сотни тысяч искалеченных судеб. С «сирийскими героями» власти пока заигрывают, стараясь поддерживать за их счет должный уровень «телевраждебности» с американцами, необходимый для объяснения санкций и новых открытий следователей в Вашингтоне. Но рано или поздно «заговор молчания» распространится и на них, а упоминания о разоренных ими городах и бессмысленно погибших людях исчезнут из информационного пространства.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

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