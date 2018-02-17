На конференции в Мюнхене обсудили ввод миротворцев в Донбасс

Прогресс в переговорах о размещении в зоне конфликта на востоке Украины международных миротворцев пока недостаточный. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Накануне там же в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, тему миротворцев обсудили главы МИД России и Украины - Сергей Лавров и Павел Климкин. По словам Климкина, ни о чем договориться не удалось.

На конференции выступил и специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер. По его словам, если Россия хочет разрешения конфликта в Донбассе, который продолжается уже почти 4 года, она должна вывести свои силы с украинской территории. В Донбасс должны быть введены международные миротворческие силы, которые обеспечат там безопасность и выполнение политических пунктов Минских соглашений об урегулировании конфликта. Волкер подчеркнул, что если российские военные не покинут Донбасс, о вводе миротворцев говорить будет нельзя. В Москве отрицают, что на территории Украины есть российские военные.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль после встречи с Лавровым в Мюнхене заявил, что после ввода миротворцев можно будет начать поэтапную отмену санкций против России.

Встреча в так называемом "Нормандском формате", - с участием глав МИД России, Украины, Германии и Франции, - которую планировалось провести в Мюнхене, была отменена.