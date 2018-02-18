Пентагон проводит расследование нападения в Дейр-эз-Зоре

Министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что США проводят расследование в отношении того, кто в начале февраля попытался напасть на базу, где размещены силы сирийской оппозиции, поддерживаемые США, и военные советники США в Сирии.

В беседе с журналистами на борту своего самолета после возвращения из поездки по Европе Мэттис заявил: "Независимо от того, что там произошло, мы попытаемся выяснить это". "Мы будем работать, очевидно, с любым, кто может ответить на этот вопрос", - сказал Маттис 17 февраля. Он выразил мнение, что российские офицеры, с которыми США координировали свои действия, по-видимому, не знали об атаке 7 февраля в Дейр-эз-Зоре.

"Я понимаю, что сейчас российское правительство говорит, что некоторые из их невооеннослужащих, а подрядчиков, были вовлечены в это пока еще невыясненное нападение", - сказал Мэттис.

"Нападавшие направлялись кем-то. Было ли это местное указание? Или поступило от внешних источников? Не спрашивайте меня. Я не знаю," - сказал министр обороны США. Пресс-служба Пентагона опубликовала стенограмму беседы министра с журналистами.

Глава Пентагона выразил сомнение, что "257 человек просто сами по себе самостоятельно внезапно решили пересечь реку Евфрат на территорию противника и начать обстреливать объект сил коалиции и осуществлять маневры танками, направленными против него".

Пентагон сообщил, что воздушными ударами США, которые были нанесены после того, как 500 военнослужащих из сил Башара Асада атаковали базу оппозиции, были убиты около 100 нападавших. На прошлой неделе МИД России заявил, что пять человек, которые не были военнослужащими, возможно, были убиты в результате столкновения. МИД уточнил, что сообщения о том, что российские потери исчисляются в десятках или сотнях, являются "дезинформацией". В кругах, близких к российским наемникам, сражающимся вместе с сирийскими правительственными войсками, заявили, что в результате столкновения между сторонами имели место крупномасштабные потери.

Россия предоставила президенту Сирии Башару Асаду поддержку на протяжении всей 7-летней войны в Сирии, которая началась с разгона антиправительственных протестов. Москва помогла переломить конфликт в пользу Асада, начав кампанию воздушных ударов в 2015 году и усилив свое военное присутствие на суше.