Путин не стал сниматься в предвыборных роликах

Президент России Владимир Путин отказался от съемок и записи реплик для видеороликов в рамках предвыборной кампании. Об этом сообщил пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов.

В роликах, которые покажут по основным телеканалам в выделенное для агитации время, будут записи публичных выступлений Путина и другая хроника. Основным лозунгом предвыборных роликов станет тезис "Сильный президент — сильная Россия" — этот же слоган ранее появился на билбордах с изображением Путина по всей стране. Власти российских регионов вынуждены были выставить круглосуточную полицейскую охрану около рекламных щитов с изображением Путина после нескольких случаев вандализма.

Ранее Владимир Путин отказался от бесплатного эфирного времени для проведения теледебатов, которые начнутся 26 февраля. Действующий президент за 18 лет ни разу не принимал участия в предвыборных теледебатах.

Выборы президента России пройдут 18 марта. Всего в бюллетене будет восемь кандидатов, включая действующего главу государства.