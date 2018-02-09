Из российских регионов продолжают приходить сообщения о круглосуточной полицейской охране, которую власти выставляют около предвыборных рекламных щитов с изображением кандидата в президенты России Владимира Путина. К этой практике правоохранительные органы прибегли после нескольких случаев вандализма: так, 24 января в пригороде Санкт-Петербурга Купчино неизвестный написал краской на предвыборном бигборде с изображением российского президента слово "лжец", а в пятницу вечером неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей баннеры с Путиным в Томске.
26 января неизвестные закидали плакат с Путиным яйцами во Владивостоке, в начале февраля такая же участь постигла аналогичную предвыборную агитацию президента в Оренбурге.
Ответная реакция властей не заставила себя ждать. Сообщения о том, что полиция выставила у предвыборных бигбордов с Путиным охрану, за последнюю неделю поступали сразу из нескольких российских городов, например, из Сыктывкара и Новокузнецка. В Сыктывкаре сотрудники предвыборного штаба кандидата в президенты Павла Грудинина сняли на видео полицейского, охраняющего баннер с Путиным. В разговоре с ними он признал, что делает это по распоряжению начальства, причем для охраны плакатов от вандализма полицейским приказано использовать только личный автотранспорт.
В Новокузнецке, как пишет местный сайт novokuznetsk.su, все предвыборные плакаты Путина охраняют полицейские в штатском или сотрудники ГИБДД. "Который раз проезжаю мимо баннера с Путиным на Орджоникидзе и вижу, как около него дежурит машина. Уже не первый день. Автомобили меняются, видимо, дежурят и днем, и ночью. И сегодня на обед поехал, а там рядом с плакатом уже мужчина сидит в белой машине. Рядом идут ремонтные работы, а он просто сидит уже который час и никуда не уезжает", – цитирует издание жителя города по имени Андрей. Корреспондент сайта "Сибирь.Реалии" решил проверить, действительно ли баннеры с Путиным охраняет полиция. Попытка вызвала недовольство дежурившего на месте сотрудника правоохранительных органов: "Что вы здесь фотографируете? Путина что ли? Президента и нашу машину, пожалуйста, не фотографируйте. И покажите ваши фотографии". Все сделанные снимки от журналиста потребовали удалить.
1 февраля издание "Вести Якутии" опубликовало документ о проведении оперативно-профилактического мероприятия "БАННЕР", подписанный заместителем начальника отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России "Якутское". Из него следует, что для охраны баннеров от недовольных Путиным граждан в Якутске задействовано 6 человек, причем дежурство должно осуществляться посменно в круглосуточном режиме и на личном автотранспорте. При себе всем откомандированным для этого задания полицейским предписано иметь служебный блокнот, фонарик, свисток, карандаш и телефон.
Подтвердить подлинность этого документа в отделе полиции "Якутский" Радио Свобода не смогли. Зато нам удалось пообщаться с полицейским из Кемерова, который подробно рассказал о том, как проходят дежурства по охране плакатов с Путиным и как относятся к этой повинности сотрудники правоохранительных органов. По просьбе нашего собеседника, опасающегося наказания со стороны начальства за это интервью, мы не публикуем его имени.
– В каком вы звании и должности? Как давно работаете в полиции?
– Сержант, должность – полицейский ППС. Работаю с лета 2015 года.
– Когда и от кого поступило распоряжение выставить охрану у баннеров с Путиным?
– С конца января 2018 года. Распоряжение поступило от командира роты.
– Как ваше начальство объяснило необходимость охранять баннеры?
– Сказали охранять, чтобы их не испортили протестно настроенные граждане. "Такое может произойти", – объяснило начальство.
Неизвестный пишет черной краской слово "лжец" на предвыборном баннере Владимира Путина в петербургском районе Купчино:
– Как долго длится каждая "смена" у баннера? Идет ли речь о посменной круглосуточной охране?
– Да, это посменная круглосуточная охрана. Мы дежурим сутками.
– Как именно это организовано? Надо ли стоять прямо рядом с баннером или обязательно в сторонке? Можно ли оставлять включенным двигатель и печку или нельзя, чтобы не привлекать внимания?
– Рядом или в сторонке – не обговаривалось. Сказали, что нужно быть возле баннера "в зоне видимости". Печку и двигатель включать можно. Даже нужно, холодно ведь.
– Сколько всего баннеров и таких "охранных постов" в Кемерове?
– Наш батальон охраняет 4 баннера. Но их больше. Точное количество не известно. Скорее всего, охраняют все баннеры.
– Охранять поручено только баннеры с Путиным или с другими кандидатами тоже?
– Только с Путиным.
– Охранять надо на личном транспорте? Если да, то как начальство объяснило это требование?
– Да, на личном транспорте. Подбирали именно людей с личным транспортом. Им в пару ставили напарников без транспорта.
– Оплачивают ли эту работу дополнительно? Оплачивают ли топливо?
– Никак не оплачивают. Топливо за свой счет.
– Как вы и ваши коллеги отнеслись к этому распоряжению начальства?
– Никому не понравилось, но все промолчали. Возмущение начальству может привести к увольнению.
– Приходилось ли вам или вашим коллегам раньше охранять баннеры с Путиным или другие политические баннеры, например, с рекламой "Единой России"?
– Ранее не приходилось, ни мне, ни коллегам, кого знаю.
– Будете ли вы сами голосовать за Путина на выборах 18 марта?
– Конечно нет. На выборы не пойду.
Вечером в пятницу стало известно, что в Томске неизвестные обстреляли предвыборные бигборды Владимира Путина красной краской из пейнтбольных ружей. Как сообщает местная телекомпания ТВ2, испорченными оказались как минимум два плаката.
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