Спортивный арбитраж открыл дело в отношении российского керлингиста

В спортивном арбитражном суде (CAS) зарегистрировано новое производство в отношении российского керлингиста, бронзового призера Олимпиады в Пхёнчхане, Александра Крушельницкого. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

В документе отмечается, что дата слушаний еще не назначена, и какая-либо дополнительная информация по этому делу пока представлена не будет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в одном из допинг-тестов Крушельницкого обнаружены следы мельдония. Штаб российской делегации на Олимпиаде подтвердил, что получил уведомление о возможном нарушении антидопинговых правил, однако ни имя спортсмена, ни вид спорта до вскрытия пробы 19 февраля называть отказался.



В понедельник агентство Reuters сообщило, что Александр Крушельницкий вернул аккредитацию и покинул олимпийскую деревню. В Международном олимпийском комитете (МОК) не подтвердили информацию о том, что российский спортсмен сдал олимпийскую аккредитацию.

Из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил спортсмены из России выступают на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом. Специальная комиссия следит за тем, как российские атлеты на Олимпиаде соблюдают правила, предписанные МОК. 24 февраля МОК с учетом мнения этой комиссии будет решать, отменять ли дисквалификацию Олимпийского комитета России и смогут ли на церемонии закрытия Олимпиады спортсмены из России пройти под российским флагом.