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Би-би-си: в Сирии в сентябре 2017 погибли более 50 россиян

Сентябрь 2017. Сирийские военные на границе провинции Дейр-эз-Зор

В Сирии в сентябре 2017 года, возможно, погибли более 50 граждан России, воевавших в рядах так называемых частных военных компаний (ЧВК). Это утверждает Русская служба Би-би-си, изучившая документы одного из погибших – Евгения Аликова из Архангельской области.

Аликов, как утверждается, был бойцом так называемой "ЧВК Вагнера". Он погиб в сирийской провинции Хомс в начале сентября 2017 года. Справка о его смерти, выданная российским посольством в Сирии, имеет порядковый номер 77. Ранее агентство Reuters опубликовало материал о российских бойцах в Сирии, в котором писало о подобной справке, выданной в октябре под номером 131. Разница в 56 чисел – как утверждает Би-би-си – означает число россиян, погибших в Сирии за месяц.

В сентябре 2017 года сирийские правительственные войска – в операциях которых, как утверждается, участвуют россияне из "ЧВК Вагнера" – вели бои с террористической группировкой "Исламское государство" в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Официально в России деятельность частных военных компаний не разрешена законом, а в Уголовном кодексе предусмотрено наказание за "наемничество". Власти России признают, что в Сирии, возможно, воюют российские "добровольцы", но утверждают, что они это делают на свой страх и риск.

7 февраля в результате боя в долине Евфрата на юго-востоке Сирии и авиаударов американской авиации погибли, по разным данным, от нескольких десятков до нескольких сот бойцов сирийских проправительственных сил, в том числе россияне из "ЧВК Вагнера". МИД России с оговорками признал гибель пяти российских граждан. СМИ выяснили имена девяти россиян, предположительно, погибших в этом бою.

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