Reuters: в Сирии за год погибли более 130 россиян

В Сирии с начала 2017 года погибли более 130 россиян, сообщает агентство Reuters. Такой вывод журналисты сделали на основании справки о смерти, выданной российским консульством в Дамаске. Документ оформлен под номером 131. По правилам нумерация справок о смерти каждый год начинается с номера 1, подчеркивают в Reuters.

В число погибших входят сотрудники частных военных компаний, утверждают журналисты. Источник в консульстве в Дамаске заявил, что там не занимаются оформлением гибели официального военного персонала в Сирии. Всего распоряжение Reuters попали свидетельства о смерти троих россиян. Их родные и знакомые подтвердили, что они воевали в Сирии как наемники. Причиной смерти в справках указаны ожоги и ранения.

Неназванный российский дипломат рассказал Reuters, что такой уровень смертности россиян в Сирии необычно высок. По данным о зарегистрированных избирателях, в Сирии живут около пяти тысяч граждан России. Выданные консульством справки о смерти позволяют доставить тело на родину по гражданским каналам и упрощают процедуру получения наследства.

В МИД России заявили, что сведения о смерти граждан России не подлежат разглашению. Кремль не распологает информацией "об отдельных гражданах, посещающих Сирию," – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минобороны публикацию пока не прокомментировало. По официальным данным, за два года российской операции в Сирии погибли около 40 военных.