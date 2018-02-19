Следствие: одна из версий нападения в Кизляре – теракт

Следователи рассматривают теракт как одну из версий нападения на прихожан православной церкви в дагестанском городе Кизляр. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России. Ранее стало известно, что ответственность за нападение на церковь взяла себя террористическая группировка "Исламское государство".

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что погибшие будут похоронены на территории храма.

Патриарх Русской православной церкви Кирилл назвал случившееся провокацией, которая должна была вызвать противостояние между православными и мусульманами на Кавказе. В Муфтияте Дагестана осудили нападение, а нападавшего назвали "ваххабитом".

18 февраля вечером в Кизляре местный житель Халил Халилов открыл огонь у выхода из православного храма в Кизляре. В результате погибли пять человек, еще пятеро пострадали. Нападавшего застрелили сотрудники Росгвардии. Халилову было 22 года. По предварительным данным, он входил в "спящую ячейку" "Исламского государства".