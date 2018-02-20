В Шереметьеве задержали директора ФБК Романа Рубанова

Директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова вечером 19 февраля задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в организации акции в поддержку "забастовки избирателей" 28 января. Об этом написал в твиттере глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков.

По его словам, Рубанова задержали "по той же схеме", что и других активистов штаба оппозиционера Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова. Сначала Рубанов прошел полный таможенный досмотр, а затем его повезли в отдел полиции , не сообщив ему причину задержания.

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Алексей Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов России, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.

Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш и пресс-секретаря кампании политика Руслана Шаведдинова задержали на паспортном контроле в Шереметьеве 30 января. Их обвинили в организации "Забастовки избиратлей". Они вели трансляцию акции, находясь при этом в Литве. Шаведдинов был арестован на восемь суток, Ярмыш — на пять суток.