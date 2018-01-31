Соратников Навального арестовали за трансляцию забастовки избирателей

Симоновский суд Москвы на 8 суток арестовал Руслана Шаведдинова, пресс-секретаря кампании оппозиционера Алексея Навального и ведущего YouTube-канала "Навальный Live". Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш получила 5 суток ареста. Шаведдинова и Ярмыш признали виновными по статье о нарушении правил проведения митинга за освещение акций в поддержку забастовки избирателей. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

Шаведдинова арестовали, несмотря на то, что он не участвовал в организации всероссийского протеста 28 января и не вел твиттер "Навальный Live", где якобы публиковались призывы к проведению несанкционированной акции. Об этом заявил Вячеслав Гимади, адвокат осужденного. Он отметил, что Шаведдинов участвовал в видеотрансляции забастовки избирателей, находясь за пределами России, а экстерриториальное применение закона, как выразился адвокат, грозит России международным скандалом.

Кроме того, суд пришёл к выводу, что Ярмыш знала о несогласованном характере акции, но 25 января разместила видео с призывом выйти на нее.

Судья также отметил, что сторонники Навального совершили правонарушения "с целью формирования негативного образа одного из зарегистрированных кандидатов" на пост президента.

Шаведдинов был задержан 30 января в московском аэропорту Шереметьево вместе с Кирой Ярмыш, пресс-секретарем оппозиционера Алексея Навального, после возвращения в Россию. 28 января Ярмыш и Шаведдинов вели на YouTube-канале "Навальный Live" видеотрансляцию с акций в поддержку забастовки избирателей. Прямой эфир был организован из другой страны, чтобы его не сорвали полицейские, как это происходило во время предыдущих акций протеста, организованных Навальным.

После задержания Ярмыш и Шаведдинову предъявили обвинения по статье о нарушении правил проведения митинга.

Навальный призвал к забастовке избирателей после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. Акции 28 января прошли в десятках городов страны, в них участвовали тысячи человек. Трансляцию с протестов посмотрели более полутора миллионов человек. По всей стране были задержаны 350 активистов. В среду за протест 28 января на 30 суток также был арестован Денис Михайлов, координатор штаба Навального в Санкт-Петербурге.

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