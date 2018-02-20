Суд в Москве арестовал директора ФБК Романа Рубанова на 10 суток

Симоновский районный суд Москвы рассмотрел административное дело директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Он был задержан поздно вечером 19 февраля в аэропорту Шереметьево и увезён в отделение полиции. На Рубанова был составлен протокол о нарушении правил организации массовых мероприятий – из-за акции 28 января в поддержку "забастовки избирателей".

Судья постановила арестовать Романа Рубанова на 10 суток. Смягчающих обстоятельств найдено не было. Судья спросила Рубанова, всё ли ему понятно. Подсудимый ответил, что "всё слышал, но ничего не понял".