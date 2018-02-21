Оценивать – не дело МИДа

Доброе утро!

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сравнил текущие бомбардировки пригорода Дамаска Восточной Гуты армией Асада с битвой за Алеппо. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, базирующегося в Лондоне, в воскресенье в Гуте погибли 17 человек, в понедельник – 127, во вторник – около пятидесяти. Среди погибших десятки детей.

Представитель Госдепартамента США подтвердила гибель сотни мирных жителей в Восточной Гуте и призвала Россию отказаться от поддержки сирийского президента Асада. Минобороны России, в свою очередь, рассказывает об обстрелах Дамаска, ведущихся из Восточной Гуты, а глава российского МИДа настаивает, что Восточной Гуте “правят бал” боевики “Джабхат ан-Нусры”, то есть террористической организации.

В то же время МИД РФ признал, что 7 февраля при обстреле американской авиации в Сирии погибли несколько российских наемников и “несколько десятков” были ранены. Эти россияне, говорится в заявлении МИД, поехали в Сирию “по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений". Для защиты от нападений с помощью дронов вокруг российских авиабаз в Сирии поставят глушилки сотового сигнала; Россия, по слухам, меняет главнокомандующего своими войсками в Сирии.

Роскомнадзор решил не блокировать YouTube из-за неудаленных роликов с расследованием о пребывании вице-премьера российского правительства Сергея Приходько на яхте Дерипаски в присутствии секс-работницы Насти Рыбки, потому что сотрудникам ведомства не удалось объяснить администрации сервиса, что такое “обеспечительные меры”, которые должны вводиться до решения суда. Это действительно сложное метафизическое понятие. Суд должен состояться 1 марта. В этот же день Путин обратится, наконец, со своим посланием Федеральному собранию, зачитывание которого откладывалось с самого декабря.

Суды и досудебные действия полиции:

Директора ФБК Романа Рубанова посадили на 10 суток за “организацию несанкционированного мероприятия” посредством ретвита. Речь идет о “забастовке избирателей” 28 января.

посадили на 10 суток за “организацию несанкционированного мероприятия” посредством ретвита. Речь идет о “забастовке избирателей” 28 января. Мосгорсуд, как ранее Мещанский суд Москвы, отклонил иск племянницы шведского дипломата Рауля Валленберга к ФСБ. Рауль Валленберг, занимавшийся спасением евреев в оккупированном нацистами Будапеште, был задержан советскими военными в январе 1945 года. О его судьбе ничего не известно. Суд обосновал отказ раскрыть секретные данные тем, что это может затронуть интересы третьих лиц.

к ФСБ. Рауль Валленберг, занимавшийся спасением евреев в оккупированном нацистами Будапеште, был задержан советскими военными в январе 1945 года. О его судьбе ничего не известно. Суд обосновал отказ раскрыть секретные данные тем, что это может затронуть интересы третьих лиц. Сегодня тот же Мосгорсуд будет рассматривать законность продления домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову .

. В Челябинске пропали трое активистов-анархистов. Двое сообщили, что к ним домой пришла полиция, после чего больше не выходили на связь; третий просто исчез. Несколько дней назад в городе прошла акция в поддержку арестованных по “пензенскому делу” анархистов под лозунгом “ФСБ – главный террорист”. Материал “Новой газеты” о пытках в этом деле читайте здесь.

В Украине отметили четвертую годовщину расстрела Евромайдана. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и дал поручение военным поменять формат военной операции в этом регионе. Сегодня он будет свидетельствовать в заочном суде над бывшим президентом Виктором Януковичем. Здесь читайте рассуждения политолога о том, как расстрел Майдана повлиял на внутриполитическую ситуацию в России.

В США в рамках “российского расследования” предъявлены обвинения зятю российского миллиардера Германа Хана Алексу ван дер Зваану. Непосредственно с избранием Дональда Трампа президентом эти обвинения не связаны. Лондонский адвокат Ван дер Зваан работал в конторе, которую, по данным украинской прокуратуры, Пол Манафорт нанял для подготовки доклада о законности уголовного преследования экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Сейчас ван дер Зваан признал, что лгал агентам ФБР о своем сотрудничестве с младшим партнером Манафорта Риком Гейтсом и удалил переписку, которой интересовалось следствие.

Закончим сексом. Глава одной самых известных в мире благотворительных организаций, Oxfam, извинялся в британском парламенте за то, что контора многие годы скрывала, что сотрудники миссии Oxfam, помогавшие восстановлению Гаити после землетрясения, устраивали оргии с проститутками. В России секса нет, только репродукция: министр здравоохранения республики Чувашия авторитетно заявил, что у женщины, сменившей больше семи сексуальных партнеров, неизбежно наступает бесплодие. Считайте, мол, внимательнее.

А лучше читайте, сегодня ссылки более или менее злободневные:

Про маркетинг или попросту втюхивание. Забавные воспоминания людей, в 90-е годы участвовавших в разнообразных бизнес-тренингах, порой очень жестких, и рассказ о том, как сегодня в России продают и продвигают лекарства.

Монологи бывших заключенных. “Когда освобождаешься, в первый день глаза, конечно, разбегаются” – освободившиеся рассказывают, как адаптируются к жизни на воле. Здесь – рассказы Касса, автора одного из самых популярных тюремных блогов на русском языке.

И о литературе. Короткий рассказ о безрадостной жизни Александра Грина, автора “Алых парусов” и отрывок из книги Андрея Юрганова “Культурная история России. Век двадцатый” – о противостоянии ЛЕФовцев и имажинистов.

Искренне ваши,

Семь-сорок