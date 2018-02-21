Оценивать – не дело МИДа

Все, что нужно знать рано утром 21 февраля
Доброе утро!
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сравнил текущие бомбардировки пригорода Дамаска Восточной Гуты армией Асада с битвой за Алеппо. По данным Сирийского центра мониторинга нарушений прав человека, базирующегося в Лондоне, в воскресенье в Гуте погибли 17 человек, в понедельник – 127, во вторник – около пятидесяти. Среди погибших десятки детей.
Представитель Госдепартамента США подтвердила гибель сотни мирных жителей в Восточной Гуте и призвала Россию отказаться от поддержки сирийского президента Асада. Минобороны России, в свою очередь, рассказывает об обстрелах Дамаска, ведущихся из Восточной Гуты, а глава российского МИДа настаивает, что Восточной Гуте “правят бал” боевики “Джабхат ан-Нусры”, то есть террористической организации.
В то же время МИД РФ признал, что 7 февраля при обстреле американской авиации в Сирии погибли несколько российских наемников и “несколько десятков” были ранены. Эти россияне, говорится в заявлении МИД, поехали в Сирию “по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений". Для защиты от нападений с помощью дронов вокруг российских авиабаз в Сирии поставят глушилки сотового сигнала; Россия, по слухам, меняет главнокомандующего своими войсками в Сирии.
Роскомнадзор решил не блокировать YouTube из-за неудаленных роликов с расследованием о пребывании вице-премьера российского правительства Сергея Приходько на яхте Дерипаски в присутствии секс-работницы Насти Рыбки, потому что сотрудникам ведомства не удалось объяснить администрации сервиса, что такое “обеспечительные меры”, которые должны вводиться до решения суда. Это действительно сложное метафизическое понятие. Суд должен состояться 1 марта. В этот же день Путин обратится, наконец, со своим посланием Федеральному собранию, зачитывание которого откладывалось с самого декабря.
Суды и досудебные действия полиции:
В Украине отметили четвертую годовщину расстрела Евромайдана. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о статусе Донбасса, в котором Россия названа страной-агрессором, и дал поручение военным поменять формат военной операции в этом регионе. Сегодня он будет свидетельствовать в заочном суде над бывшим президентом Виктором Януковичем. Здесь читайте рассуждения политолога о том, как расстрел Майдана повлиял на внутриполитическую ситуацию в России.
В США в рамках “российского расследования” предъявлены обвинения зятю российского миллиардера Германа Хана Алексу ван дер Зваану. Непосредственно с избранием Дональда Трампа президентом эти обвинения не связаны. Лондонский адвокат Ван дер Зваан работал в конторе, которую, по данным украинской прокуратуры, Пол Манафорт нанял для подготовки доклада о законности уголовного преследования экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Сейчас ван дер Зваан признал, что лгал агентам ФБР о своем сотрудничестве с младшим партнером Манафорта Риком Гейтсом и удалил переписку, которой интересовалось следствие.
Закончим сексом. Глава одной самых известных в мире благотворительных организаций, Oxfam, извинялся в британском парламенте за то, что контора многие годы скрывала, что сотрудники миссии Oxfam, помогавшие восстановлению Гаити после землетрясения, устраивали оргии с проститутками. В России секса нет, только репродукция: министр здравоохранения республики Чувашия авторитетно заявил, что у женщины, сменившей больше семи сексуальных партнеров, неизбежно наступает бесплодие. Считайте, мол, внимательнее.
А лучше читайте, сегодня ссылки более или менее злободневные:
Искренне ваши,
Семь-сорок
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