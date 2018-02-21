Состояние Павленского ухудшилось, но он продолжает голодовку

Состояние художника-акциониста Петра Павленского во французской тюрьме ухудшилось из-за голодовки, но он отказывается от медицинской помощи. Об этом Международному французскому радио рассказала соратница Павленского Оксана Шалыгина. По её словам, художник начнёт принимать пищу, если судебные заседания по его делу будут открытыми. Рассмотрение апелляции Павленского на продление ареста состоится 22 февраля в суде в Париже.

Павленский протестует против того, что суды о мере пресечения по его делу проходят в закрытом режиме. 9 февраля ему продлили срок содержания под стражей на 4 месяца. Ранее в интервью Радио Свобода Павленский рассказал, что он содержится в одиночной камере в спецблоке тюрьмы Флери-Мерожи недалеко от Парижа. Художник-акционист прошел четыре психиатрические экспертизы и отказался от пятой.

Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре прошлого года после того, как художник поджег дверь здания Банка Франции в Париже. Он назвал свою акцию "попыткой зажечь революционный пожар во всем мире". Павленскому и его спутнице предъявили обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса, по которым художнику грозит тюремное заключение. Шалыгину в начале января выпустили из тюрьмы. Следствие продолжается.

Наиболее известной акцией Павленского в России стал поджог двери здания ФСБ на Лубянке. Художники покинули Россию, по их утверждениям, из-за угрозы возбуждения против Павленского сфабрикованного уголовного дела. Весной 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции.