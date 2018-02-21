Порошенко допросили по делу о государственной измене Януковича

Президента Украины Петра Порошенко допросили в качестве свидетеля по делу о государственной измене бывшего главы украинского государства Виктора Януковича.

Допрос в Оболонском суде Киева длился около часа. Порошенко, в частности, ответил на вопросы о его поездке в Крым зимой 2014 года – незадолго до того, как полуостров аннексировала Россия. Порошенко завил, что тогда он лично видел в Крыму кадровых российских военнослужащих, которые находились там без разрешения Киева.

Президент Украины участвовал в заседании по видеосвязи из здания своей администрации.

Порошенко сказал, что в феврале 2014 года, когда Янукович бежал в Россию во время Майдана, Москва осуществила свой план захвата Крыма и поддержки сепаратизма в восточных регионах Украины, Днепропетровске, Харькове, Одессе, Луганске и Донецке. "Аннексия Крыма была частью гибридной войны России против Украины", - сказал Порошенко.

"В операции по захвату территории Украины были задействованы десятки тысяч российских военнослужащих, которые находились в Севастополе и десятки тысяч российских военнослужащих из самой России", - сказал Порошенко. Он также заявил, что не смог прийти в зал суда и свидетельствовал по видео связи из-за "напряженного графика и важных государственных проблем". Отвечая на вопрос адвоката о соглашении о мирном разрешении политического кризиса, подписанного Януковичем и украинской оппозицией, Порошенко сказал, что он никогда не видел этого документа.

Судья прекратил допрос после того, как адвокаты Януковича спросили Порошенко, почему его не отстранили от власти в январе 2018 года, когда он ездил в отпуск на Мальдивы. Таким образом, защита Януковича провела параллель с ситуацией, сложившейся с экс-президентом в 2014 году. Тогда – после бегства Виктора Януковича из Украины – Верховная Рада приняла постановление о его самоустранении от власти.

Судья назвал этот вопрос провокацией. Порошенко, в свою очередь, заявил, что сомневающиеся в самоустранении Януковича от исполнения своих обязанностей могут обратиться в Конституционный суд Украины.