В Москве полиция задержала Алексея Навального и Леонида Волкова

В Москве в четверг был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом он сам сообщил в Твиттере.

​"Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии – здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то", – написал он.

За полчаса до этого в московском аэропорту Шереметьево сотрудниками этого же подразделения полиции был задержан глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Он должен был вылететь в Уфу, где планировал провести встречу с местными волонтерами и сторонниками оппозиционного политика.

Навального позднее отпустили из полиции. Оппозиционеру вручили протокол о том, что в отношении него возбуждено административное дело по статье о "повторном нарушении правил проведения митинга". Политику грозит до 30 суток ареста, однако по какому именно делу и когда будет суд, пока неизвестно. Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального заявила Радио Свобода, что задержание оппозиционера может быть связано с акциями 28 января в поддержку "Забастовки избирателей".

Леонида Волкова доставили в отдел полиции "Даниловский". Адвокатов к нему не пускают.

На этой неделе суд в Москве арестовал на 10 суток директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, который также был задержан в Шереметьеве. На Рубанова был составлен протокол о нарушении правил организации массовых мероприятий – из-за акции 28 января в поддержку "забастовки избирателей".

30 января в Шереметьеве были задержаны Кира Ярмыш и пресс-секретарь кампании политика Руслан Шаведдинов. Их обвинили в организации "Забастовки избирателей". Они получили пять и восемь суток ареста соответственно.

28 января в десятках городов России прошли акции в поддержку забастовки избирателей, к которой призвал Алексей Навальный после того, как ему отказали в регистрации кандидатом на президентских выборах. В акциях участвовали тысячи человек. По всей стране были задержаны 350 активистов.