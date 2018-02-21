Германия призвала Россию и Иран заставить Асада прекратить "резню"

Германия настоятельно призвала Россию и Иран оказать давление на сирийское правительство, чтобы положить конец "резне" в пригороде Дамаска, удерживаемого повстанцами, Восточной Гуте. По сведениям независимых экспертов, за два дня там погибло по меньшей мере 250 гражданских лиц.

"Нужно спросить, где Россия, где Иран, которые обещали в Астане гарантировать прекращение огня также в Восточной Гуте?" – заявил 21 февраля представитель канцлера Германии Ангела Меркель Штеффен Зейбер, ссылаясь на мирные переговоры в столице Казахстана.

"Без поддержки этих двух союзников [президента Башара Асада] режим не был бы там, где он находится сегодня, и, без сомнения, без этой поддержки режим проявил бы бОльшую готовность к переговорному процессу под эгидой ООН", – добавил пресс-секретарь.

На Западе и в Организации Объединенных Наций и в гуманитарных группах растет возмущение по поводу "разрушительных" нападений и тактики "осады и голода", которые используются сирийскими и российскими боевыми самолетами и вертолетами против повстанческого анклава вблизи сирийской столицы. Сирийская группа мониторинга прав человека заявила, что по меньшей мере 250 гражданских лиц, в том числе 58 детей, были убиты в Гуте с 18 февраля, а еще 1200 человек получили ранения.

Россия и Иран оказывали правительству Асада решающую поддержку на протяжении всей 7-летней войны в Сирии, которая началась с разгона антиправительственных протестов. Москва помогла переломить конфликт в пользу Асада, начав кампанию воздушных ударов в 2015 году и активизировав свое военное присутствие на территории Сирии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заступился за нападение на пригород Дамаска, заявив, что это нападение на "террористов", а не на гражданских лиц.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал крайнюю обеспокоенность обострением конфликта в пригороде Дамаска Восточная Гута, который находится под контролем сирийских повстанцев. По его словам, положение мирных жителей в этом районе – катастрофическое.