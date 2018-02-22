"По просьбе Собчак": мэрия разрешила табличку на доме Немцова

Московские власти долго боролись с увековечением памяти Бориса Немцова: отказывали в петициях о переименовании Большого Москворецкого моста и установлении таблички на месте гибели оппозиционера, силами сотрудников "Гормоста" время от времени разоряли "народный мемориал" на мосту, а когда друзья Немцова с согласия жильцов установили на его доме памятный знак - назвали его незаконным (табличку несколько раз срывали активисты SERB при попустительстве полиции).

У немалого числа оппозиционно настроенных комментаторов нашлись слова похвалы в адрес Собянина.

Больше, однако, было ремарок в стиле "Хорошо, но мало".

И, конечно, многие комментаторы обратили внимание на "просьбу Ксении Собчак", к которой прислушался мэр. Почему именно сейчас? Кандидат в президенты не отрицает, что была инициатором письма к Собянину, но собственные заслуги не выпячивает.

У многих есть вопросы - и варианты ответов.

Политота:

Рубрика: «Всё оттепель!»



Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в твиттере, что Комиссия по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры поддержала установку памятной доски убитому политику Борису Немцову. Доска будет установлена на доме на Малой Ордынке, 3.



По словам мэра, инициатива исходила от Ксении Собчак, и «её обращение поддержали многие общественные деятели».



Всё, сейчас столичные креаклы и богема будут с радостью носиться в своих твиттерах, распевая осанны Ксении Анатольевне, дескать, «власть прогнулась», «оттепель» и т.д.

​

​Александр Морозов

Мэр Москвы Собянин поддержал по просьбе Ксении Собчак установку мемориальной доски памяти Бориса Немцова в Москве на доме, в котором он жил (Малая Ордынка, 3), как об этом сообщают информационные агентства.

(Какой сильный шаг накануне марша 25 февраля!).

+

Ну что? Что вы думаете об этом? Мне кажется, мы должны "погладить галстуки" и приехать на церемонию открытия доски?

Если, конечно, ее не сорвет какой-нибудь "SERB". Издание "Ридус" собрало сетевые отклики на новость о памятной доске под характерным заголовком: «Предатель!»: Сеть в ярости от решения властей увековечить память Немцова.

Вот реакция на новость бывшего близкого соратника Немцова - Ильи Яшина:

Приветствую решение мэрии установить памятную доску Немцова на Ордынке.

Это результат почти трех лет гражданского давления самых разных людей: общественных деятелей, политиков, волонтеров. Всех тех, кто собирал подписи под петиций, выступал с этим требованием на различных площадках, дежурил у народного мемориала на месте убийства Бориса.

В то же время надеюсь, у этой маленькой победы не будет привкуса предвыборной агитации. Призываю кандидатов в президенты проявить деликатность и не использовать Немцова для решения задач своих избирательных кампаний.

Сергей Пархоменко

Ну вот, все-таки продавили, значит.



Это будет та самая памятная табличка с именем убитого Бориса Немцова, которая уже однажды была установлена.



В тот раз ее через две недели спилили «болгаркой» бандюганы из СЕРБа, по заданию и под прикрытием «Центра Э». К своим хозяевам из «Центра Э» они и отволокли свою добычу. А мэрия их фактически поблагодарила и одобрила за сделанное дело.



Теперь позиция, как видим, изменилась на противоположную.



Ну что же. Выборы и нужны, - в частности, среди многого другого, еще более важного,- для того, чтобы люди в конце концов добивались от власти того, что им нужно. Мы хотели, чтобы знак в память о Немцове висел здесь. Он и будет висеть.

25 февраля в Москве пройдет Марш памяти Бориса Немцова.