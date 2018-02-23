Роскомнадзор требует от "Яндекс.Дзен" удалить "МБХ медиа"

Роскомнадзор потребовал от сервиса "Яндекс.Дзен" ограничить доступ к каналу "МБХ медиа", который принадлежит Михаилу Ходорковскому. В противном случае сервис будет заблокирован. Об этом сообщается в публикации "МБХ Медиа" на "Яндекс. Дзене".

22 февраля сервис получил уведомление Роскомнадзора о необходимости ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, по требованию Генеральной прокуратуры.

Редакция "МБХ медиа" сообщила сервису, что на этом канале нет материалов иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях.

21 февраля Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "МБХ медиа" на территории России по решению Генеральной прокуратуры.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала блокировку сайта "МБХ медиа" "вопиющим беззаконием даже по меркам нынешних российских антиконституционных законов, грубо попирающих свободу слова". Сайт не публиковал никаких материалов "нежелательных" организаций, не нарушал никаких правил распространения информации, - заявила Собчак. Она сообщила, что на ее предвыборном сайте работает "зеркало" заблокированного ресурса "МБХ медиа".

Информационный проект "МБХ медиа" запустили в конце декабря, после того, как был заблокирован сайт "Открытой России". Работу над проектом ведет редакция "Открытой России", а принадлежит сетевой ресурс лично Михаилу Ходорковскому.