Гордыня бедняков. Михаил Румер-Зараев – о польском антисемитизме

Мы живем во времена битв на полях исторической памяти, перерастающих в международные конфликты. Недавно такой конфликт произошел между Польшей и Израилем, после того как Сейм принял поправки к закону "Об институте национальной памяти". 1 марта этот закон вступил в силу. Теперь уголовному преследованию подлежат лица, которые публично говорят о "польских лагерях смерти" для определения нацистских лагерей, созданных на территории оккупированной нацистами Польши или приписывают полякам участие в Холокосте.
Возражений по поводу наименования лагерей смерти ни у кого не было – они, конечно же, нацистские, а не польские, но отрицание участия поляков в Холокосте вызвало бурную реакцию Израиля, где сочли этот закон попыткой переписать историю, и теперь политикам и историкам двух стран предстоят, очевидно, непростые консультации по спорным вопросам. Отрицать участие поляков в уничтожении евреев невозможно. Достаточно вспомнить трагедию Едвабне, польской деревни, где в июле 1941 года, при активном участии поляков, произошло массовое убийство евреев; послевоенные погромы в Кельцах, Люблинском воеводстве, в Кракове.
Тема польско-еврейских отношений необъятна. Я столкнулся с ней во время работы над книгой о жизни и гибели Варшавского гетто. С тех давних пор она не отпускает меня.
Евреи составляли в довоенной Польше 10 процентов населения. У каждого слоя населения был свой ненавистный еврей: у крестьянина – мелкий торговец, у ремесленника – еврейский конкурент, у предпринимателя – еврейский промышленник, у религиозного католика – иудей. Ничто так не объединяет людей, как общий враг. У городского люмпена, у лавочника и рабочего, у служащего и учителя среди житейских забот и затягивающего быта, среди мещанских интересов возникало чувство цельности существования, понимание своего исторического места в ряду предков, охранявших родную землю, и потомков, которым суждено продолжить это святое дело. А хитрым ловкачам-чужакам нашей правды не понять, нашей болью не болеть, они пришли невесть откуда и невесть куда уйдут. Так пусть же поскорее убираются, мы им зла не желаем, пусть себе живут, только подальше от нас.
Такое единодушное "Вон!" прозвучало в 1968 году в Варшаве. Телевидение показало эту сцену. Сначала на трибуне партийного форума был лысый человек с простоватым лицом крестьянина. Польский диктатор, воспитанный в коминтерновских кулуарах с их догматическим интернационализмом и женатый на еврейке, Владислав Гомулка лично, возможно, был чужд антисемитизму многих своих соотечественников. Но, следуя в фарватере советской международной политики, он после Шестидневной войны счел необходимым провести еврейскую чистку в государственном и партийном аппарате. И вот в один из переломных моментов своего правления он делает доклад на собрании столичного партактива.
Он говорит о роли интеллигенции в жизни страны, о студенческих забастовках, об экономическом положении, и зал слушает его спокойно и настороженно до тех пор, пока Гомулка не переходит к главному – к тому, что волнует всех. "А теперь, товарищи, я скажу о лицах еврейской национальности..." И дальнейшие его слова тонут в многоголосом реве аудитории: "Вон их, вон с нашей земли! Выслать их всех до единого".
То, что не доделал Гитлер с его Треблинкой, доделала послевоенная польская история
В глазах Гомулки растерянность. Он кричит: "Товарищи!" Он колотит кулаком по трибуне. Но рев зала покрывает его голос, секретари райкомов, партийные функционеры, молодые коммунисты – сейчас они все едины. Забыв о партийных распрях, о бедах и проблемах своей страны, они ревут, кричат, вопя: "Вон!" Так в Польше началась кампания против "сионистов". Она дала возможность провести чистки внутри правящей партии, уволить многих высокопоставленных офицеров еврейского происхождения и всех, кого подозревали в произраильских симпатиях.
И снова временной сдвиг. Апрель 1994-го. На сцене московского Дома ученых за небольшим столиком рядком – шесть пожилых людей. Генерал. Актер. Парламентарий. Историк. Пенсионерка. Врач. С трибуны слышится: "Впервые Россия вместе со всеми цивилизованными странами отмечает Международный день памяти евреев – жертв нацизма".
Из сидящих в президиуме собрания мне особенно интересен врач. Я не видел его четверть века, с того самого моего визита в Лодзь, где я отыскал его, одного из руководителей восстания в Варшавском гетто, живущего в забвении. Тогда в 67-м ему было под пятьдесят, стало быть в 94-м – семьдесят пять. Марк Эдельман пристально смотрит в зал, где собрался московский бомонд – министры, писатели, ученые, актеры. А зал смотрит на Эдельмана – на старого еврея, который полвека назад вместе с сотней таких же, как он, пылких мальчиков вышел из подземелий гетто, чтобы достойно умереть с оружием в руках. И не умер, а сидит здесь, как символ еврейского сопротивления и мученичества.
Выступая в Польском культурном центре в Москве, он сказал: "В Варшаве прятались 12 тысяч евреев при населении города 700 тысяч. В спасении одного еврея участвовало пять человек. Это значит: каждый десятый – одиннадцатый варшавянин был причастен к спасению. Но зло одного звучит громче добра многих". Его спрашивают о причинах отъезда остатков польского еврейства в конце 1960-х. "Шла борьба за власть, – отвечает он, – а в такой борьбе всегда нужен враг. Без врага не мобилизуешь общество. Из остававшихся в стране 18 тысяч евреев уехали 13 тысяч. Они чувствовали себя оскорбленными, их считали людьми второго сорта. Сколько их сейчас? Специальной статистики нет. Думаю, 4–5 тысяч. Одни старики..."
То, что не доделал Гитлер с его Треблинкой, доделала послевоенная польская история.
Михаил Румер-Зараев – прозаик и публицист
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