В "Яндексе" объяснили отказ удалить канал Ходорковского "МБХ медиа"

Сервис "Яндекс.Дзен" объяснил, почему не стал удалять по требованию Роскомнадзора канал "МБХ Медиа", который принадлежит Михаилу Ходорковскому. Закон не обязывает сервис участвовать в процессе блокировки. "Яндекс.Дзен" должен был уведомить владельца канала, что он и сделал. Сервис также предоставил редакции контакты, чтобы напрямую связаться с ведомством. О этом рассказали "Дождю" в пресс-службе "Яндекса".

Накануне сервис получил уведомление Роскомнадзора с требованием удалить канал "МБХ медиа", доступ к которому был ограничен по решению Генеральной прокуратуры.

Редакция "МБХ медиа" сообщила сервису, что на этом канале нет материалов иностранных или международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, а также призывов к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала блокировку сайта "МБХ медиа" "вопиющим беззаконием даже по меркам нынешних российских антиконституционных законов, грубо попирающих свободу слова". Она сообщила, что на ее предвыборном сайте работает "зеркало" заблокированного ресурса "МБХ медиа".

Информационный проект "МБХ медиа" запустили в конце декабря, после того как был заблокирован сайт "Открытой России".