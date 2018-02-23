Иванка Трамп прилетела на закрытие Олимпийских игр в Пхенчхане

Дочь президента США Иванка Трамп прилетела в Южную Корею на церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане. Это ее первый визит в республику с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, сообщает газета The New York Times.

В пятницу Иванка Трамп приглашена на ужин в резиденцию президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Южнокорейские СМИ пишут о том, что дочь президента США могла привезти специальное послание от своего отца, посвященное отношениям с Северной Кореей.

На открытие Игр приезжал вице-президент США Майк Пенс. Делегация Северной Кореи на играх в Пхенчхане в последний момент отменила встречу с ним. Это случилось после того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в КНДР и объявил о введении новых экономических санкций в отношении Северной Кореи. По данным New York Times, вице-президент должен был тайно встретиться с представителями КНДР, в которую входит сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Эта встреча стала бы первым контактом высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа с Северной Кореей.