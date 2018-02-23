Координатору смоленского штаба Навального назначили штраф

В Смоленске суд оштрафовал координатора местного штаба Алексея Навального на 150 тысяч рублей. Андрея Волобуева признали виновным в организации несогласованного публичного мероприятия.

Заседание по делу Волобуева началось накануне вечером и длилось до глубокой ночи. Защита указывала на многочисленные нарушения в протоколе, сообщается в группе "Команды Навального" в социальной сети "ВКонтакте".

Андрея Волобуева задержали в четверг по дороге в магазин. По версии следствия, активист перепостил призыв участвовать в акции у городского отделения полиции после задержания заявителя митинга 28 января, посвященного так называемой "Забастовке избирателей".