Казус полотера. Сергей Лойко – о кокаине в Аргентине

МИД России подтвердил, что на территории российского посольства в Буэнос-Айресе полиция обнаружила почти 400 (четыреста!) килограммов кокаина! Многословное и витиеватое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, на следующий день после заявления для прессы, сделанного полицией Аргентины. Молодцы, мидовцы! Не стали долго и нудно все отрицать, как господин Мутко по поводу мельдониевой Олимпиады. Не стали прятать голову в песок, как их кормчий в связи с прискорбным разгромом ихтамнетных войск под белым солнцем пустыни. А взяли и признались, что, мол, да, было такое дело, но речь шла о "совместной операции" российских дипломатов и аргентинских копов.

​Заявление Захаровой выдержано в формате "вопрос – ответ". Непонятно, правда, кто спрашивает: "Как вы можете прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проведении российскими и аргентинскими соответствующими службами операции по перекрытию наркотрафика, организованного якобы при участии сотрудника российской дипмиссии в Буэнос-Айресе?" Захарова деловито отвечает: "Правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии наркотических веществ (кокаин) из этой южноамериканской страны на европейский рынок". Каков вопрос, таков ответ. Через сутки появилась информация об аргентинской "операции сопровождения" Николая Патрушев - впрочем, вскоре опровергнутая Советом безопасности России, от чего ситуация яснее не стала.

Главное и в "вопросе" МИДу, и в ответе МИДа – словосочетание "проведение российскими и аргентинскими соответствующими службами операции." То есть вместе готовили операцию и вместе ее провели. И проводили ее, по признанию Захаровой, полтора года. Все очень просто. Наши дипломаты нашли 12 чемоданов кокса во вспомогательном помещении российского посольства и, не поверив своим глазам и своей удаче, обратились в местные органы власти: мол, приезжайте скорее, проведем совместную операцию. В чем такая операция заключалась, Захарова не пояснила, но призналась, что почти полтонны кокса притащил в посольство некий "закончивший к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудник технического состава учреждения". То есть "технический работник", условный полотер Басов, притаранил 12 чемоданов кокса, затащил его в "школьно-жилой комплекс" посольства и, вероятно, только тогда до этого, выражаясь московским дипломатическим языком, "дебила, бл..." дошло, что нельзя незаметно пронести в посольство даже связку ручных гранат! Видимо, поэтому технический работник по холодку отчалил восвояси. То есть кокс есть, но Ихтамнета, ответственного за его хранение, нет!

Значит, проводили-проводили они эту совместную операцию, ждали-ждали полтора года, а потом, похоже, плюнули и пошли спать

Утром, конечно, охранники встали, протерли глаза, посмотрели видеозапись с камер наблюдения и бросились со всех ног в комплекс, где и нашли то, что нашли, а дальше все как по нотам: Ихтамнет исчез, а ушлые дипломатические работники совместно с аргентинскими наркокопами начали проводить ту самую операцию, о которой рассказала официальный представитель МИД. А чего они, спрашивается, ждали полтора года? Они ждали, пока полотер Басов вернется с мешком за порошком, что ли? Или в чем еще заключалась операция?

Захарова, как настоящий профессионал, не стала раскрывать деталей, а ограничилась отсутствием "необходимости пересказывать все детали оперативно-розыскных действий, так как это компетенция соответствующих служб". Значит, проводили-проводили они эту совместную операцию, ждали-ждали полтора года, а потом, похоже, плюнули и пошли спать. Похоже, аргентинцы проснулись раньше и, забыв спросонья про "совместную операцию", сделали свое заявление.

Из заявления Захаровой, которая удивлена тем, "как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство", выясняется также, что "успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями" посла России в Аргентине Виктора Коронелли и дипломатического персонала. Логика – наше все! Значит, все так и было, как в МИДе говорят и во всем виноват полотер-Ихтамнет, которого в посольстве что? Правильно! Нет!

Сергей Лойко – журналист и писатель

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