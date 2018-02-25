Женщины в науке, Аттенборо в хип-хопе и Трюдо в дурацком положении

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. В июне 2017 сотрудник Google Джеймс Деймор опубликовал на внутреннем форуме компании меморандум, в котором говорилось о том, что дефицит женщин в научно-технологической отрасли вызван, возможно, не ползучей дискриминацией женщин мужчинами-работодателями, а различиями в женской и мужской психологии, и предпочтения, отдаваемые женщинам при приёме на работу в Google, приносят только вред, а не пользу. В августе кто-то слил сокращенную версию меморандума в СМИ, разгорелся страшный скандал, и уже через день Деймора уволили. В январе 2018 Деймор возглавил коллективный иск к своей бывшей компании — Деймор утверждает, что в Google дискриминируют белых, мужчин и консерваторов. В феврале другой бывший сотрудник Google, Тим Шевалье, подал к фирме иск противоположного содержания, утверждая, что его незаконно уволили за то, что он критиковал меморандум Деймора.

И вот сейчас неожиданно выяснилось, что Деймор, возможно, частично был прав — конкретно в той части своего меморандума, где он пишет о контрпродуктивности административной борьбы с гендерной дискриминацией.

Психологи из США и Великобритании решили проверить, как женщины и мужчины в разных странах справляются с научно-техническими задачами и какой процент занятых в науке и технике они составляют. Для этого они изучили результаты международного теста PISA, который проводится среди старшеклассников в разных странах раз в несколько лет, проверив результаты 475 тысяч человек из 67 государств.

В результате обнаружилось, что научные способности мужчин и женщин примерно одинаковы. В 22 странах мальчики справлялись с естественно-научными заданиями несколько лучше девочек, в 19 странах с этими заданиями лучше справлялись девочки, в оставшихся 26 девочки и мальчики показывали фактически одинаковые результаты в естественных науках.

Такой результат был вполне ожидаемым. Удивило учёных то, что в странах, где ведётся борьба с гендерной дискриминацией, девушек в науке оказалось меньше, а не больше, чем в тех странах, где с этой дискриминацией не борются. Например, в Албании и Алжире процент женщин в науке больше, чем в Норвегии и Финляндии.

Почему так происходит, учёные пока не понимают. Выдвинутые социологические теории, в частности, теория о том, что страны, где не борются с дискриминацией, беднее, в них хуже работает система социальной защиты, и поэтому женщины вынуждены искать лучше оплачиваемую работу в научно-технической области, пока не объясняют этот феномен — корреляция между этими показателями очень слабая.

Частично преобладание в естественных науках мужчин может объясняться двумя другими обнаруженными учеными феноменами. Во-первых, хотя естественно-научные результаты мальчиков и девочек были примерно одинаковыми, результаты девочек в тестах по чтению и письму во всех странах были лучше, чем их же результаты в естественных науках и математике — и, соответственно, чем у мальчиков (у тех всё было ровно наоборот: они во всех странах лучше девочек справлялись с заданиями по математике и хуже — с заданиями по чтению и письму). Во-вторых, мальчики продемонстрировали значительно большую, чем девочки, уверенность в собственных силах при выполнении естественно-научных заданий, хотя эта уверенность часто бывает необоснованной. То и другое может частично объяснять, почему девочки меньше идут в естественные науки. Но это никак не объясняет того, почему в странах, где борются с дискриминацией, девушек в науке меньше, чем там, где с дискриминацией не борются.

2. Индия пятый день потешается над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который находится в стране с полуофициальным визитом. Трюдо решил проявить уважение к чужой культуре и вместе со всей семьёй ездить по Индии в индийских национальных костюмах — причём таких костюмов у Трюдо много и он их постоянно меняет, да ещё и то тюрбан на голову наденет, то цветочную гирлянду на шею.

Эффект слегка не такой, как ожидал канадский премьер. Индийцы отреагировали на его наряды примерно так же, как отреагировали бы русские, если бы иностранный политик гулял по Москве в косоворотке, лаптях и ушанке, да ещё и с балалайкой под мышкой.

Они троллят Трюдо в соцсетях, указывая ему, что у них в стране уже лет сто никто так не одевается, кроме разве что актёров в Болливуде. Да и те не всегда: на приём, который устроили в честь Трюдо в Болливуде, все индийские актёры пришли в строгих чёрных костюмах — и только сам Трюдо в богато расшитом золотом шервани.

​3. В Турции фактически закончен демонтаж правового государства. В начале месяца около 600 человек были арестованы только за то, что они осмелились критиковать в соцсетях турецкую военную операцию против курдов в северной Сирии. А на этой неделе шестерых журналистов и сотрудников оппозиционной газеты приговорили к пожизненному одиночному заключению без права на помилование за «воздействующие на подсознание замаскированные сообщения» в поддержку государственного переворота 2016 года. В январе, ещё до вынесения этого приговора, Конституционный суд Турции постановил освободить двух из этих шести журналистов, так как их право на справедливый процесс было нарушено. Однако суды нижней инстанции при поддержке Эрдогана просто отказались исполнять это решение. 9 марта огласят приговор ещё 17 оппозиционным журналистам, и мало кто верит, что он будет оправдательным. В турецких тюрьмах сейчас содержится 145 журналистов, всего по обвинениям в поддержке путча было арестовано более 50 тысяч человек.

4. Трансгендерной женщине (то есть женщине, которая раньше была мужчиной) впервые удалось покормить ребёнка грудью. Это результат комплексной гормоно-медикаментозной терапии, разработанной специалистами Центра трансгендерной медицины и хирургии Маунт Синай в Нью-Йорке. Специалисты выражают осторожный оптимизм, но говорят, что праздновать трансгендерам рано, нужно подождать, пока будет изучен долгосрочный эффект, оказываемый выработанным с помощью подобной терапии молоком на ребёнка.

5. Ученые обнаружили, что частый просмотр телевизора повышает риск образования тромбов, иногда со смертельным исходом. Делать перед телевизором зарядку не помогает. Интересно, существует ли подобное исследование по поводу Фейсбука?

6. Кстати о телевидении: компания HBO построит временный парк развлечений по мотивам своего фантастического сериала Westworld. Посетить его можно будет в середине марта в Остине, штат Техас, во время мультимедиа-фестиваля SXSW. Как и в сериале, гости будут приезжать в этот парк на специальном поезде и после собеседования оказываться в городке Свитвотер, имитирующем самые дикие традиции Дикого Запада. К сожалению, пресса не сообщает самого главного — будут ли в Свитвотере андроиды?

7. Десять лет назад все говорили о том, что в мире скоро закончится нефть. Нефть в результате заканчиваться пока и не думает, цены падают, геологи открывают всё новые месторождения. Зато внезапно образовался дефицит другого важного ресурса — товарных знаков. Фирмы чем дальше, тем больше ломают голову над названиями новых продуктов: все приличные слова уже кончились, незанятыми остались только матерные. Видимо, вскоре всем придётся брать пример с ИКЕА и называть свои продукты случайными буквосочетаниями.

8. Японская компания Sumitomo Forestry построит в Токио деревянный сейсмоустойчивый небоскрёб высотой в 350 метров. Нельзя сказать, что небоскрёб будет построен без единого гвоздя, в нём будут и стальные части, но 90% конструкции будет состоять из дерева. На то, как он будет выглядеть внутри и снаружи, можно посмотреть здесь.

9. На британской техносцене появилась новая яркая звезда – Дэвид Аттенборо. Причём появилась помимо собственной воли. Замиксованные с музыкой фрагменты передач знаменитого ведущего программы BBC про животных пользуются бешеной популярностью у посетилей техно-вечеринок. Странно, что никто ещё не додумался замиксовать ведущего “В мире животных” Николая Дроздова. Или уже додумался?

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10. Каждый из нас хоть раз в жизни жалел, что нельзя отменить свои прошлые ошибки и начать всё сначала. Оказывается, можно. Учёные обнаружили специальный тип черных дыр, которые «стирают» прошлое попадающих в них объектов. О подобном явлении учёные говорили и раньше, но всегда считалось, что выжить, попав в такую черную дыру невозможно, так что это лишь теоретические рассуждения. Но теперь ученые из Беркли на основе построенной ими модели утверждают, что при попадании некоторые типы таких черных дыр всё-таки можно выжить. Тем, кто кто читает эту новость в феврале 2018 года, вряд ли удастся проверить это на практике, а вот их правнуки или более далёкие потомки, возможно, смогут многократно начинать жизнь с чистого листа.