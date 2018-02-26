В Крыму задержанных участников Pussy Riot отвезли в диспансер

Участников Pussy Riot Марию Алёхину, Александра Софеева и Ольгу Борисову, которые были ранее задержаны полицией, увезли на медицинское освидетельствование в диспансер в Симферополе. Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат Эмиль Курбединов, который представляет интересы задержанных.

В настоящее время Алёхина и Софеев остаются в диспансере, а Борисову вместе с адвокатом везут в отдел полиции. Причина задержания участников Pussy Riot до сих пор неизвестна.

Ранее в понедельник Борисова сообщила в твиттере, что Алёхина, которая прилетела в Симферополь, отправила сообщение "в полиции" и после этого перестала выходить на связь. Вскоре Борисову и Софеева также задержали. Накануне с ними провели беседу в местном управлении ФСБ, после чего отпустили.

В августе прошлого года Мария Алехина и Ольга Борисова провели в Якутске акцию в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, которого осудили по делу о терроризме после аннексии Крыма Россией. Активисток задержали. Суд оштрафовал Борисову на 20 тысяч рублей.

20 декабря прошлого года Мария Алехина была задержана у здания ФСБ в Москве за плакат "С днем рождения, палачи". Акция была посвящена Дню работника госбезопасности. Ее приговорили к 40 часам обязательных работ.