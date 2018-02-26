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Мария Алёхина перестала выходить на связь после сообщения "в полиции"

Мария Алёхина

Участница Pussy Riot Мария Алехина перестала выходить на связь после того, как в понедельник утром она отправила сообщение о том, что находится в полиции. Об этом рассказала "Медиазоне" другая участница Pussy Riot Ольга Борисова.

По словам Борисовой, Алёхина 26 февраля должна была прилететь в Симферополь, однако, где она находится сейчас, неизвестно. Борисова предполагает, что сотрудники полиции могли встретить Алёхину в аэропорту и отвезти в отделение.

Накануне в аннексированном Россией Крыму полиция остановила и доставила к местному отделению ФСБ двоих участников Pussy Riot – Ольгу Борисову и Александра Софеева. После беседы их отпустили. В понедельник Борисову и Софеева вновь задержали полицейские.

В августе прошлого года Мария Алехина и Ольга Борисова провели в Якутске акцию в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, которого осудили по делу о терроризме после аннексии Крыма Россией. Активисток задержали. Суд оштрафовал Борисову на 20 тысяч рублей.

20 декабря прошлого года Мария Алехина была задержана у здания ФСБ в Москве за плакат "С днем рождения, палачи". Акция была посвящена Дню работника госбезопасности. Ее приговорили к 40 часам обязательных работ.

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