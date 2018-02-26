Первый канал выдал фрагмент компьютерной игры за кадры из Сирии

Первый канал в воскресном выпуске новостей выдал фрагмент компьютерной игры за архивные кадры из Сирии. В пресс-службе телеканала сослались на ошибку во время монтажа сюжета, сообщает РБК.

Кадр из компьютерной игры ArmA 3 появился в программе "Воскресное время" с подписью "Досье. Сирия". На нем видно, как горит бронетехника. В компании Bohemia Interactive, которая создала игру, рассказали, что не разрешали использовать их материал в подобных целях.

В ноябре 2017 года Министерство обороны России использовало кадры из видеоигры в качестве "доказательства", что США поддерживают террористическую группировку "Исламское государство", запрещенную в России. После разоблачения ведомство удалило фотографии из своих записей, оставив только текст.