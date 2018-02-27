Статья найдется. Эфир в 21:05

Правозащитники заявляют: в России фабрикация уголовных дел стала повседневной практикой. Фальсификации, лжесвидетельства и подтасовка фактов превратились в рутинную работу следственных органов. И хотя не существует официальной статистики, которая помогла бы оценить масштаб бедствия, по данным члена президентского Совета по правам человека Андрея Бабушкина, сегодня каждый пятый заключенный в России либо непричастен к преступлению, либо сидит за более тяжкие преступления, чем совершил. Генеральный прокурор России, заявил, что 30% осужденных сидят из-за ошибок следствия. Сами следователи в частных беседах говорят, что половина приговоров неправосудны. А по мнению адвокатов, чуть ли ни девять из десяти приговоров, которые выносят сегодня российские судьи, подлежат отмене по формальным основаниям.

Как и для чего фабрикуют уголовные дела? Что в России понимают под презумпцией невиновности, и можно ли избежать произвола следствия и суда? В студии Анна Ставицкая и Дмитрий Сотников.