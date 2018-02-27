Военный технополис пишет на заборе “Путин”

Доброе утро!

Президентская гонка в России входит в завершающую стадию. Динамики все больше и больше. (Следующий абзац читайте в постепенно убыстряющемся темпе.)

В Кремле сочиняют новые “майские указы”, которые Путин подпишет сразу после инаугурации. Верховный суд России отклонил апелляционную жалобу Ксении Собчак на отказ Верховного суда России признать регистрацию Путина кандидатом недействительной. Путину показали макет военного технополиса с миниатюрным билбордом, призывающим голосовать за Путина. На Радио России состоялись дебаты кандидатов в президенты с участием одного только Жириновского. Сегодня на Первом канале намечены теледебаты кандидатов без участия Путина. В Челябинской области полиция тщательно очистила стены шести магазинов от развешенных там владельцем листовок, перечислявших 40 местных объектов, закрывшихся за годы правления Путина. В Сыктывкаре полицейские охраняют предвыборные плакаты с Путиным и, похоже, пишут на заборах слово “Путин”.

И только в отсталом Петербурге все еще заняты уточкой. Активист движения “Весна” Артем Гончаренко, задержанный в воскресенье перед митингом памяти Бориса Немцова, получил 25 суток ареста за то, что 28 января “демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с площадью Пролетарской диктатуры”, то есть рядом со Смольным.

Уточка всплыла и в Аргентине. Не пропустите очаровательное видео, в котором первый секретарь российского посольства в Буэнос-Айресе Олег Воробьев называет пикет у посольства 12 июня (его темой была в том числе и медведевская уточка), “ударом в спину России”. Еще больше очарования это видео приобретает в свете опубликованных аргентинской прессой фрагментов прослушки организаторов кокаинового экспорта через посольство России в Аргентине, в числе которых есть и Олег Воробьев. По российской версии, транспортировку 400 кг кокаина организовал уже арестованный в Москве “технический сотрудник” посольства; еще один обвиняемый, некто Андрей Ковальчук, живущий в Гамбурге, арестован российским судом заочно и объявлен в розыск. О нестыковках в официальной версии первым рассказал в сети Максим Миронов (здесь интервью с ним) – из его рассуждений следует, что экспорт организовался связанной с руководством России “наркомафией”, диктующей свои условия службе безопасности посольства, то есть ФБС. Взаимоотношения посла и фсбшника при посольстве здесь объясняет бывший замглавы российского МИДа Георгий Кунадзе. Общие соображения об устройстве наркотрафика в России представлены здесь. Сообщение о том, что кокаин прилетел в Россию бортом 96023, входящим в летный отряд “Россия” (он перевозит первых лиц государства), в управлении делами президента назвали ложью, намекнув, что представленные аргентинской прокуратурой фото- и видеоматериалы являются подделкой.

От кокаина – к сексу. В Таиланде задержаны секс-гуру Алекс Лесли, его ученица Настя Рыбка и еще несколько участников выездного секс-тренинга, открывших для себя “новый мир, полный любви, секса и страсти”. Задержали их за ведение незаконной трудовой деятельности, но после депортации в Россию Алекс Лесли и Настя Рыбка предстанут перед судом по иску Олега Дерипаски о разглашении информации о частной жизни. Сайт Навального, расследование которого про отдыхающего на яхте Дерипаски вице-премьера Приходько и прославило этих секс-гуру, Роскомнадзор разблокировал – после перенесения роликов на Яндекс.Дзен.

И от секса к войне. Посла России в Лондоне вызвали в британский МИД для объяснения происходящего в Восточной Гуте, близ столицы Сирии Дамаска. (Одновременно глава британского МИДа Борис Джонсон, выступая в парламенте, пригрозил разбомбить позиции сирийской армии). Сегодня обсуждать происходящее в Восточной Гуте в Москву прилетит глава французского МИДа. А происходит там то, что Россия ввела в этом районе, где за последние двое суток, по данным ООН, были убиты не менее 30 гражданских лиц, “гуманитарные паузы” с 9 утра до 2 часов дня. В эти часы обещают не бомбить, мирные жители могут спокойно разгуливать среди развалин (принятая в субботу резолюция Совбеза ООН требовала полного прекращения огня на 30 дней). На Первом канале сюжет из Сирии в очередной раз проиллюстрировали скриншотом из компьютерной игры, а Минобороны РФ заранее предупредило о “возможных провокациях” с хлором в этом последнем оплоте сирийской оппозиции.

В Словакии – впервые в истории страны – убит журналист, занимавшийся расследованиями налогового мошенничества чиновников. Вместе с ним убита его жена.

У вице-премьера российского правительства Дмитрия Рогозина исчез племянник – после того, как “Новая газета” написала о почти миллиардном по стоимости проекте создания отечественных тепловизоров, так и не созданных. По версии газеты, в совет директоров занимавшейся этим компании входил племянник Дмитрия Рогозина Роман Рогозин. По версии Дмитрия Рогозина, никакого племянника у него нет (как нет больше и твитов, в которых он об этом племяннике писал). Ранее у Дмитрия Рогозина в похожих обстоятельствах уже исчезала племянница, а сын превращался в как бы не сына.

Три ссылки начнем с истории об авторе бессмертных строк “Едут навстречу мне гробики полные, / В каждом — мертвец молодой”:

Рассуждения о судьбе поэта Александра Ивановича Тинякова и переопределении писателя в постреволюционной России – в отрывоке из будущей книги Глеба Морева.

“Постепенно я обрубил почти все свои человеческие связи — из отвращения к тому, что меня принимают за нечто иное, чем я есть. Теперь на очереди Вы”. Переводы последних писем Фридриха Ницше.

И два научпопа на выбор. Об идее “особого пути России” в 1830 годы рассказывает Михаил Велижев, физиологии убеждений посвящена книга нейробиолога Бо Лотто “Преломление. Наука видеть иначе”.

Искренне ваши,

Семь-сорок