Роскомнадзор разблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального

Роскомнадзор удалил из реестра запрещенной информации сайт оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает агентство RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сайт Навального стал доступен после того, как были удалены страницы с расследованием о связях бизнесмена Олега Дерипаски и заместителя главы правительства России Сергея Приходько.

​Ранее Навальный объявил, что после удаления расследования на сайте вся информация переносится на внешний ресурс, который, по его словам, "никуда не пропадет, и люди будут его находить".

8 февраля Навальный опубликовал расследование о возможной причастности Сергея Приходько к коррупции. Чиновник летом 2016 года, предположительно, был на яхте Дерипаски и обсуждал с ним вмешательство в выборы президента США. Это стало известно благодаря Насте Рыбке – одной из девушек, которая была на яхте.

Сразу после публикации расследования о Приходько и Дерипаске Роскомнадзор потребовал от Навального удалить его на основании решения Усть-Лабинского суда Краснодарского края. Этот суд внес видеозапись расследования Навального и его блог в реестр запрещенных сайтов по иску Дерипаски к Насте Рыбке. При этом рассмотрение самого иска, как ожидается, начнется только 1 марта.