США призвали Россию наказать всех причастных к убийству Немцова

Вашингтон в годовщину смерти Бориса Немцова призвал российские власти убедиться, что все, причастные к убийству оппозиционного политика, организаторы и заказчики, были привлечены к ответственности. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В заявлении отмечается, что Немцов был "ведущей фигурой демократического движения", который "посвятил свою жизнь служению обществу и поставил себе цель сделать Россию более процветающей и свободной". Память о Немцове вдохновляет русских и другие народы по всему миру участвовать "в трудной, иногда опасной борьбе за справедливость, демократию и ответственное правительство", говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

США призывают российское правительство соблюдать свои обязательства по защите всеобщих прав человека, включая свободу выражения мнения, свободу на мирные собрания и свободу на создание ассоциаций.



В Вашингтоне сегодня состоится официальная церемония открытия площади Немцова. Городской совет в начале января единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о присвоении имени Немцова площади перед российским посольством.

Московские власти, которые долго боролись с увековечением памяти Бориса Немцова, на прошлой неделе разрешили установить памятную доску на доме, где жил политик.

25 февраля в России прошли акции памяти Бориса Немцова. В них приняли участие тысячи человек.

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.