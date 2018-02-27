"Яблоко" призвало Путина сменить формат послания к парламенту

Партия "Яблоко" призвала Владимира Путина отказаться от послания к Федеральному собранию 1 марта и вместо этого отчитаться о результатах работы за 2012-2016 годы. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Авторы обращения считают, что выступление за 18 дней до выборов превратится в часть предвыборной кампании Путина. Это является нарушением российской Конституции, подчеркнули в "Яблоке".

В Центризбиркоме, в свою очередь, заявили, что оглашение президентом послания Федеральному собранию 1 марта не нарушает предвыборное законодательство. По словам заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, законы не ограничивают работу президента на период предвыборной кампании.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что "задачи на будущее", который Владимир Путин собирается обозначить в своей речи, совпадают с его программой как кандидата в президенты.